Η Ρία Ελληνίδου σε βιντεοκλήση με τον Κλέαρχο, το φίδι του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η Ρία Ελληνίδου βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά από ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γνωστή τραγουδίστρια πραγματοποίησε βιντεοκλήση έχοντας στο πλευρό της ένα φίδι, το οποίο ανήκει στον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή, προκαλώντας την προσοχή των διαδικτυακών του φίλων.

Η ασυνήθιστη βιντεοκλήση

Η Ρία Ελληνίδου εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση με έναν ιδιαίτερο «συνομιλητή» δίπλα της, προσελκύοντας τα βλέμματα. Πρόκειται για ένα από τα φίδια που διατηρεί ο σύντροφός της, Δημήτρης Αλεξάνδρου, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση εκατοστών από την τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της. Η εικόνα της Ρίας Ελληνίδου να συζητά ενώ ένα ερπετό βρίσκεται τόσο κοντά της, αποτέλεσε ένα θέαμα που δεν συναντάται συχνά.

Το στιγμιότυπο αυτό τραβήχτηκε και αναρτήθηκε από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους την ξεχωριστή αυτή στιγμή. Η βιντεοκλήση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, όπως φαίνεται από την ανάρτηση στο Instagram story του μοντέλου και παρουσιαστή. Η δημοσίευση αυτή έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να δει μια διαφορετική πτυχή της καθημερινότητας του ζευγαριού.

Ο «Κλέαρχος» στο πλευρό της τραγουδίστριας

Το φίδι που συνόδευε τη Ρία Ελληνίδου κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης είναι γνωστό με το όνομα Κλέαρχος. Το συγκεκριμένο ερπετό, το οποίο ανήκει στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ξεχωρίζει για το κίτρινο χρώμα του, προσδίδοντας μια ακόμα πιο ιδιαίτερη νότα στην εικόνα. Η παρουσία του Κλέαρχου δίπλα στην τραγουδίστρια ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Κλέαρχος φάνηκε να είναι ήρεμος και να κάθεται ακριβώς δίπλα στην Ρία Ελληνίδου, ενώ εκείνη συζητούσε με κάποιο πρόσωπο μέσω της βιντεοκλήσης. Το κίτρινου χρώματος φίδι παρέμεινε σε απόσταση εκατοστών, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο σκηνικό. Η άνεση της τραγουδίστριας με την παρουσία του ερπετού ήταν αξιοσημείωτη.

Οι δηλώσεις του ζευγαριού

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό και το ανάρτησε, ακούγεται στο βίντεο να σχολιάζει την εικόνα με έναν χαρακτηριστικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Κοιτάξτε πώς κάθεται ο Κλέαρχος δίπλα στη Ρία, κάνουν βιντεοκλήση μαζί». Το σχόλιό του υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα της στιγμής και την εξοικείωση του φιδιού με την Ρία Ελληνίδου.

Από την πλευρά της, η Ρία Ελληνίδου ανταποκρίθηκε στο σχόλιο του συντρόφου της με χιούμορ και αμεσότητα. Η τραγουδίστρια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Λέμε τα νέα μας εδώ», υποδηλώνοντας την άνεση και την εξοικείωσή της με την παρουσία του φιδιού Κλέαρχου. Η δήλωσή της έδειξε ότι αντιμετώπιζε την κατάσταση με χαλαρότητα και φυσικότητα.

Αυτές οι δηλώσεις αναδεικνύουν τη σχέση που έχει αναπτύξει η Ρία Ελληνίδου με τα κατοικίδια του Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθώς και την αμεσότητα με την οποία αντιμετωπίζει την ασυνήθιστη αυτή συνθήκη. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ακόμα και με την παρουσία του φιδιού, φανερώνει μια ιδιαίτερη καθημερινότητα.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βίντεο με την Ρία Ελληνίδου και τον Κλέαρχο αναρτήθηκε ως story στον προσωπικό λογαριασμό του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram. Η πλατφόρμα αυτή επιλέχθηκε για τη δημοσίευση του στιγμιότυπου, επιτρέποντας την άμεση κοινοποίηση στο ευρύ κοινό και στους ακολούθους του ζευγαριού. Η ανάρτηση προσέλκυσε γρήγορα το ενδιαφέρον.

Η ανάρτηση έγινε την Κυριακή, προσφέροντας στους ακολούθους του ζευγαριού μια ματιά στην καθημερινότητά τους και τις ασυνήθιστες στιγμές που μοιράζονται. Η χρήση των stories στο Instagram επιτρέπει την προβολή περιεχομένου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάνοντας το στιγμιότυπο διαθέσιμο για ένα 24ωρο. Το βίντεο αποτελεί απόδειξη του γεγονότος, όπως αναφέρεται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: Enikos