Σταμάτης Σπανουδάκης: Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και αναβολή συναυλίας στο Μεσολόγγι

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης αποκάλυψε την Κυριακή (20/9) ότι υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Το πρόβλημα υγείας οδήγησε στην αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στο Μεσολόγγι, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (26/9). Ο ίδιος ενημέρωσε το κοινό μέσω βίντεο στο Facebook, εκφράζοντας τη λύπη του για την εξέλιξη.

Το πρόβλημα υγείας και οι επιπτώσεις του

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανέφερε ότι το ελαφρύ εγκεφαλικό τού έχει προκαλέσει πρόβλημα στο δεξί χέρι. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να παίξει μουσικά όργανα, κάτι που τον αναγκάζει να απέχει από αυτά για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ο συνθέτης θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις για την υγεία του. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να αγγίξει όργανα και πως πρέπει να κάνει και άλλες εξετάσεις για να μην πάθει κάποιο άλλο επεισόδιο.

Αναβολή της συναυλίας στο Μεσολόγγι

Η συναυλία, με τίτλο «Για το Μεσολόγγι», ήταν προγραμματισμένη για τις 21:00 το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση εντασσόταν στο πλαίσιο των εορτασμών για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη από το κοινό και τους μουσικούς που προετοιμάζονταν για τη συναυλία. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε όσους είχαν ήδη οργανώσει το ταξίδι τους και είχαν κλείσει ξενοδοχεία, εκφράζοντας τη στεναχώρια του που τους «πουλάει».

Οι σκέψεις του συνθέτη και η πίστη του

Ο συνθέτης εξήγησε ότι ασχολείται δύο χρόνια με τη μουσική και την οργάνωση των εκδηλώσεων του Μεσολογγίου. Πρόσθεσε πως ο οργανισμός του αντέδρασε λόγω εκνευρισμού και πολλών συνεννοήσεων, πράγματα που, όπως είπε, δεν του πάνε.

Ο Σπανουδάκης αναφέρθηκε και στην πίστη του, δηλώνοντας ότι θεωρεί το πρόβλημα υγείας ως «επίσκεψη του Θεού, για κάποιο λόγο». Πιστεύει ότι ο λόγος αυτός είναι να αφοσιωθεί ξανά στη μουσική σύνθεση, λέγοντας: «Σταμάτη, κάτσε στα αυγά σου και γράψε μας μουσική, γι’ αυτό σε έφερα εδώ». Τόνισε ότι αυτό θα κάνει, με χαρά και ηρεμία.

Εμφανώς φορτισμένος, ο Σταμάτης Σπανουδάκης επανήλθε στην αναβολή της εμφάνισής του στο Μεσολόγγι και ζήτησε ξανά συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία. «Πάλι χίλια συγγνώμη», είπε, προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούσε να έρθει ούτε χωρίς να παίξει, καθώς το κοινό έρχεται για να τον δει σε καλή φόρμα και να ακούσει τη μουσική του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr