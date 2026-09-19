Τριαντάφυλλος: «Με τη γυναίκα μου έχουμε χωρίσει εδώ και 4 χρόνια, μετά τον χωρισμό μέναμε ακόμα μαζί»

Ο γνωστός τραγουδιστής Τριαντάφυλλος προχώρησε σε μία σειρά από προσωπικές αποκαλύψεις, μιλώντας για την προσωπική του ζωή και το διαζύγιό του. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη, εδώ και τέσσερα χρόνια, αν και η είδηση έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μόλις πριν από μερικούς μήνες. Επιπλέον, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια κοπέλα που του αρέσει αυτή την περίοδο.

Η αποκάλυψη για τον χωρισμό

Ο Τριαντάφυλλος επιβεβαίωσε δημόσια τον χωρισμό του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη στις 6 Μαρτίου 2026. Όπως δήλωσε, ο χωρισμός τους έλαβε χώρα πριν από τέσσερα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει, συνέχισαν να μένουν μαζί για ένα διάστημα, με την κατάσταση να είναι «πολύ, πολύ ήρεμη».

Ο τραγουδιστής σημείωσε ότι η απόφαση για τον χωρισμό ήρθε επειδή «κάτι είχε τελειώσει», οδηγώντας σταδιακά και στο τέλος των άλλων πραγμάτων. Αναφέρθηκε επίσης στη στενοχώρια που συνοδεύει έναν χωρισμό και στα ερωτήματα που προκύπτουν.

Ο ρόλος του Survivor και ο γιος τους

Μιλώντας για την περίοδο μετά το διαζύγιο, ο Τριαντάφυλλος τόνισε ότι το «Survivor έπαιξε κομβικό ρόλο» στη ζωή του. Δήλωσε ότι συμμετείχε στο ριάλιτι επιβίωσης για να παλέψει για την οικογένειά του και την καριέρα του, τονίζοντας πως ό,τι κάνει, το κάνει για την οικογένειά του.

Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι ο γιος του, Νικολάρας, τον κάνει πιο ώριμο. Εξήγησε πως, παρά τον χωρισμό, είναι κοντά με την πρώην σύζυγό του και μεγαλώνουν τον γιο τους με πολλή αγάπη, δηλώνοντας «πολύ ενωμένοι» και πως «δεν του λείπει κάτι του Νικολάρα».

Νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή;

Σε μία ακόμη αποκάλυψη, ο Τριαντάφυλλος εξομολογήθηκε ότι αυτή την περίοδο του αρέσει μία κοπέλα. Περιέγραψε τη νέα αυτή γνωριμία ως «απίστευτη», τονίζοντας ότι του αρέσει το «σικάτο», το «ωραίο», η «επικοινωνία» και το να ξέρει η άλλη τι θέλει, καθώς και «αυτό το κάτι διαφορετικό».

Ωστόσο, ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει αν αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει σε μία σχέση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον.

Οι δηλώσεις στην εκπομπή

Οι συγκεκριμένες προσωπικές αποκαλύψεις του Τριαντάφυλλου έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του Open. Η εκπομπή, στην οποία συμμετέχουν η Κατερίνα Ζαρίφη και η Ιωάννα Μαλέσκου, προβλήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πορεία της ζωής του και τις αλλαγές που έχουν επέλθει, τονίζοντας ότι μέρα με τη μέρα γίνεται πιο ώριμος σε πολλά πράγματα.

Με πληροφορίες από: newsit.gr