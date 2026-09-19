Η Αναστασία τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Πλατεία Νερού με το τελευταίο του μπουζούκι

Η τραγουδίστρια Αναστασία έκλεισε την εμφάνισή της στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 στην Πλατεία Νερού με έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η καλλιτέχνιδα κάλεσε στη σκηνή τον Ανδρέα Καραντίνη, ο οποίος κρατούσε το τελευταίο μπουζούκι του αείμνηστου τραγουδιστή. Σε μια συγκινητική στιγμή, το κοινό τραγούδησε μαζί του το αγαπημένο «Ώρες Μικρές», τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο φόρος τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Αναστασία επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026. Η τραγουδίστρια κάλεσε μπροστά στη σκηνή της Πλατείας Νερού τον Ανδρέα Καραντίνη, ο οποίος είναι γνωστός ως το τελευταίο μπουζούκι του αείμνηστου καλλιτέχνη.

Σε μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση, η Αναστασία ζήτησε από τον Ανδρέα Καραντίνη να παίξει την επιτυχία «Ώρες Μικρές». Το κοινό ανταποκρίθηκε άμεσα, τραγουδώντας μαζί του τους στίχους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα φόρου τιμής και μνήμης στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο η τραγουδίστρια συνδέεται ιδιαίτερα.

Η προσωπική σύνδεση της Αναστασίας

Η συγκεκριμένη στιγμή είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια την Αναστασία, καθώς έχει συνδέσει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η νεαρή καλλιτέχνιδα είχε αναφερθεί στο παρελθόν στον τραγουδιστή, τον οποίο αποκάλεσε «κ. Γιώργο», υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα που είχε στην αρχή της πορείας της.

Σε παλαιότερο μήνυμά της, η Αναστασία είχε χαρακτηρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη ως «αυτόφωτο αστέρι». Το μήνυμά της εξέφραζε βαθιά συναισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου και ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Σ’ αγαπώ για πάντα».

Η εμφάνιση στην Πλατεία Νερού

Πριν από τη συγκινητική αυτή στιγμή, η Αναστασία είχε ανέβει στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 στην Πλατεία Νερού, παρουσιάζοντας ένα μέρος του προσωπικού της μουσικού ρεπερτορίου. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε μαζί με το κοινό τις αγαπημένες της επιτυχίες, ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους.

Πλαισιωμένη από τη δική της ορχήστρα, η Αναστασία παρουσίασε μια σειρά από γνωστά της τραγούδια. Μεταξύ αυτών ήταν τα «Σιγά το πράμα», «Hallo», «Μυστικό» και «Σπάστε τα». Ο κόσμος συμμετείχε ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της, τραγουδώντας μαζί της και δημιουργώντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα.

Η μουσική πορεία της Αναστασίας

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η Αναστασία έχει καταφέρει να καθιερωθεί στον χώρο της μουσικής, δημιουργώντας τη δική της ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Η καλλιτέχνιδα έχει αποκτήσει ένα μεγάλο και πιστό κοινό, το οποίο την ακολουθεί σε κάθε της βήμα.

Οι επιτυχίες της Αναστασίας έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, με τα τραγούδια της να ακούγονται ευρέως και να αγαπιούνται από το κοινό. Η εμφάνισή της στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την απήχηση και την επιτυχία της στην ελληνική μουσική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta