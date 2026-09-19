Η Noktyra μιλά για τον ηλεκτρονικό ήχο, το EP «6am» και τη νυχτερινή δημιουργία

Η καλλιτέχνιδα Noktyra, γνωστή για τον ιδιαίτερο ηλεκτρονικό και μελαγχολικό της ήχο, μίλησε για τη δημιουργική της πορεία και τις εμπνεύσεις της. Όπως ανέφερε, η νύχτα αποτελεί την κύρια πηγή έμπνευσης για τη μουσική της, καθώς είναι οι ώρες που λειτουργεί καλύτερα. Το EP της με τίτλο «6am» αντικατοπτρίζει αυτή τη νυχτερινή διαδικασία, ενώ παράλληλα ετοιμάζει και μια μουσική ταινία μικρού μήκους.

Η νύχτα ως πηγή έμπνευσης

Η Noktyra αποκάλυψε πως το καλλιτεχνικό της όνομα, καθώς και ο τίτλος του EP της, «6am», είναι άμεσα συνδεδεμένα με την αγάπη της για τη νυχτερινή δημιουργία. «Μου αρέσει να γράφω μουσική τη νύχτα, είναι οι ώρες που λειτουργώ καλύτερα», δήλωσε. Ενώ το πρωί επικρατεί η καθημερινή ζωή με τις υποχρεώσεις της, το βράδυ είναι για εκείνη ώρα ησυχίας και δημιουργίας.

Η καλλιτέχνιδα περιέγραψε τη νύχτα ως έναν κόσμο όπου ζουν και δημιουργούν πλάσματα που ξεφεύγουν από την καθημερινότητα του φωτός. Για την ίδια, ο ηλεκτρονικός ήχος αποτελεί ένα «σπίτι» μέσα στο σπίτι της, έναν κόσμο όπου το βράδυ προσφέρει ευκαιρίες για ανακάλυψη και εξερεύνηση νέων συναισθηματικών ηχοτοπίων.

Το EP «6am» και η προσωπική αντανάκλαση

Το EP «6am» έχει εμπνευστεί άμεσα από αυτή τη νυχτερινή διαδικασία δημιουργίας. Η Noktyra εξήγησε ότι το «6am» συμβολίζει το ξημέρωμα, το τέλος της νύχτας και, κατ’ επέκταση, το τέλος της δημιουργίας και ό,τι σχετίζεται με αυτήν. Τα κομμάτια του EP αντικατοπτρίζουν την κατάστασή της και το γεγονός ότι δημιουργεί κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αν και η δημιουργική διαδικασία θα ήταν πιο δύσκολη αν έγραφε μουσική το πρωί, η Noktyra δεν πιστεύει ότι το μουσικό της ύφος θα άλλαζε. Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, εργάζεται σε «ενδιάμεσες ώρες», πιο κοντά στο βράδυ, κάτι που της επιτρέπει να έχει ελεύθερη όλη τη νύχτα χωρίς πρωινές υποχρεώσεις. Αν είχε μια δουλειά γραφείου, θα έπρεπε να αναπροσαρμόσει όλη τη διαδικασία, αλλά το ύφος της θα παρέμενε το ίδιο.

Ο ηλεκτρονικός, μελαγχολικός ήχος

Ο χαρακτηριστικός ηλεκτρονικός, σκοτεινός και μελαγχολικός ήχος της Noktyra δεν προέκυψε από στοχευμένη επιλογή. «Όχι, δεν έγινε επίτηδες, απλώς αυτό μου βγήκε», δήλωσε. Η καλλιτέχνιδα γράφει μουσική από μικρή ηλικία και πάντα είχε μια τάση προς το μελαγχολικό ύφος.

Η μουσική αποτελεί για την ίδια ένα μέσο διοχέτευσης των συναισθημάτων της. Μέσα από τη δημιουργία, μπορεί να «ξεφορτώνεται» τα συναισθήματά της, τα οποία στη συνέχεια αποκτούν τη δική τους υπόσταση στα κομμάτια της. Στον ηλεκτρονικό ήχο, όπως υπογράμμισε, έχει βρει ένα «σπίτι» και νιώθει ότι την εκφράζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Συνεργασίες και μελλοντικά σχέδια

Πέρα από την προσωπική της δουλειά, η Noktyra έχει πραγματοποιήσει αξιοπρόσεκτες συνεργασίες. Το κοινό έχει την ευκαιρία να ακούσει τη δουλειά της σε συνεργασία με την Jessica και τον tristixia, οι οποίες θεωρούνται άξιες ακρόασης.

Εκτός από τη μουσική παραγωγή, η καλλιτέχνιδα βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας μιας μουσικής ταινίας μικρού μήκους. Η ταινία φέρει τον τίτλο «Strictly Bipolar», σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στην καλλιτεχνική της έκφραση.

Η καθημερινότητα και η δημιουργία

Η Noktyra περιέγραψε τον εαυτό της ως «σπιτόγατα» τα τελευταία χρόνια, καθώς προτιμά να μένει στο σπίτι και να γράφει μουσική το βράδυ. Αυτή η συνήθεια της επιτρέπει να αφοσιώνεται πλήρως στη δημιουργία της, μακριά από τους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η αυθεντικότητα της Noktyra ως καλλιτέχνιδας έγκειται στο ότι διατηρεί ένα αδιαμεσολάβητο παρόν και ένα ανεξάρτητο μέλλον στην τέχνη της, όπως προκύπτει από τα όσα δήλωσε για τη δουλειά της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta