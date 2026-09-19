Ναταλία Γερμανού για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι – Και θυμωμένοι»

Ναταλία Γερμανού για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι – Και θυμωμένοι»

Η Ναταλία Γερμανού, γνωστή παρουσιάστρια και στιχουργός, προχώρησε σε μία εκτενή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα Threads. Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τα γεγονότα που ακολούθησαν, η κυρία Γερμανού εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τον θυμό της, δέκα ημέρες μετά την απώλεια του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Στο κείμενό της, έκανε ειδική αναφορά σε ένα πανό που φέρεται να κρεμάστηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση.

Το τηλεοπτικό αφιέρωμα ως αφορμή

Η ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού στο Threads ήρθε ως αντίδραση και σχολιασμός των όσων έχουν συμβεί μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα που προβλήθηκε προς τιμήν του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Το αφιέρωμα αυτό μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής από τους τηλεοπτικούς δέκτες του Mega, προκαλώντας, όπως φαίνεται, την ανάγκη της κυρίας Γερμανού να τοποθετηθεί δημόσια. Η ίδια, ως πρόσωπο με μακρά πορεία στον χώρο της ελληνικής μουσικής και τηλεόρασης, επέλεξε την πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τις σκέψεις της.

Η συναισθηματική φόρτιση δέκα ημέρες μετά

Στο κείμενό της, η Ναταλία Γερμανού δεν έκρυψε τα έντονα συναισθήματά της, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια και την ένταση της θλίψης και του θυμού που αισθάνεται η ίδια, αλλά και, όπως υπαινίσσεται, ένα ευρύτερο κοινό. «Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι. Και θυμωμένοι», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η φράση αυτή αποτυπώνει την αίσθηση ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρά συναισθήματα. Η χρήση του πρώτου πληθυντικού «είμαστε» δείχνει ότι η κυρία Γερμανού θεωρεί πως αυτά τα συναισθήματα είναι κοινά και διαδεδομένα, αντανακλώντας μια συλλογική αντίδραση στα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα.

Το μήνυμα από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ανάρτησης της Ναταλίας Γερμανού αφορά την αναφορά της σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό. Η παρουσιάστρια έκανε λόγο για ένα πανό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, κρεμάστηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Το περιεχόμενο του πανό ήταν μία φράση που συνδέεται άμεσα με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, αναγράφοντας: «όσο ζω Μαζώ».

Αυτό το γεγονός, όπως το περιέγραψε η κυρία Γερμανού, προσδίδει μία επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, δείχνοντας ότι η απήχηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και των σχετικών γεγονότων έχει φτάσει σε απρόσμενα σημεία, προκαλώντας αντιδράσεις και εκδηλώσεις ακόμα και σε χώρους όπως οι φυλακές.

Η ερμηνεία του πανό από τη Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού δεν περιορίστηκε στην απλή αναφορά του πανό, αλλά προχώρησε και στην ερμηνεία του σκοπού του, όπως η ίδια τον αντιλαμβάνεται και τον μεταφέρει στο κοινό της. Σύμφωνα με την παρουσιάστρια, ο λόγος που κρεμάστηκε το συγκεκριμένο πανό ήταν «για να το βλέψει μπας και καταλάβει έστω και τώρα τι έκανε».

Περαιτέρω, η κυρία Γερμανού διευκρίνισε την ερμηνεία της, προσθέτοντας μία εναλλακτική διατύπωση για το μήνυμα που φέρει το πανό: «Ή μάλλον τι δεν έκανε για να σώσει έναν άνθρωπο». Με αυτή τη δήλωση, η Ναταλία Γερμανού αποδίδει στο πανό έναν χαρακτήρα υπενθύμισης και, ενδεχομένως, κριτικής, αναφορικά με ενέργειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αυτές έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki