Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Με καλή θέληση βρίσκεις τις ισορροπίες»

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της δουλειάς της και στην προσπάθεια να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή. Τόνισε πως, παρά τους έντονους ρυθμούς των γυρισμάτων και τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, με καλή θέληση και προσαρμοστικότητα είναι εφικτό να βρεθεί μια ισορροπία.

Οι απαιτήσεις του επαγγέλματος και ο περιορισμός του προσωπικού χρόνου

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ μίλησε εκτενώς για τις απαιτήσεις που συνεπάγεται το επάγγελμα της ηθοποιού, ιδίως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σειράς. Όπως παραδέχθηκε η ίδια, οι ρυθμοί είναι συχνά πολύ έντονοι, γεγονός που αναπόφευκτα περιορίζει τον διαθέσιμο προσωπικό χρόνο. Η δουλειά της, όπως εξήγησε, απαιτεί πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι, ακόμη και αν βρισκόταν συνεχώς στην ίδια πόλη.

Η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι πάντα βρίσκεις έναν τρόπο να τα συνδυάζεις. Σίγουρα υπάρχουν περίοδοι που είναι πιο δύσκολο, ειδικά όταν βρισκόμαστε στον πυρετό των γυρισμάτων και οι ρυθμοί είναι πολύ έντονοι. Τότε, αναγκαστικά, περιορίζεται ο προσωπικός χρόνος».

Η σημασία της καλής θέλησης και της προσαρμοστικότητας

Παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από το απαιτητικό πρόγραμμα, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ υπογράμμισε τη σημασία της καλής θέλησης και της προσαρμοστικότητας. Θεωρεί ότι αυτά τα στοιχεία είναι καθοριστικά για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.

«Από την άλλη, θεωρώ ότι με καλή θέληση μπορείς να βρεις τις ισορροπίες. Μπορεί να μην είναι πάντοτε εύκολο ή ιδανικό, αλλά προσαρμόζεσαι στις συνθήκες που υπάρχουν κάθε φορά», συμπλήρωσε η ίδια, τονίζοντας την ανάγκη για ευελιξία στις εκάστοτε συνθήκες που διαμορφώνονται στην καθημερινότητα.

Τα γυρίσματα της σειράς «Μπλε Ώρες»

Η συμμετοχή της Ιζαμπέλλας Φούλοπ στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», απαιτεί συχνές μετακινήσεις και γυρίσματα εκτός έδρας. Αυτή η συνθήκη προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην προσπάθεια για διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων πτυχών της ζωής της. Οι απαιτητικοί ρυθμοί των γυρισμάτων περιορίζουν αναπόφευκτα τον προσωπικό της χρόνο.

Για τις ανάγκες της παραγωγής, έχουν πραγματοποιηθεί γυρίσματα σε διάφορα μέρη, όπως στο Πήλιο και στη Σκιάθο, καθώς και σε άλλα σημεία. Αυτές οι μετακινήσεις αποτελούν μέρος της συνθήκης της δουλειάς της, την οποία, όπως δήλωσε, γνωρίζει πολύ καλά.

Η σχέση με τον σύζυγο και οι κοινές επαγγελματικές υποχρεώσεις

Σε ό,τι αφορά τη σχέση της με τον σύζυγό της, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ σημείωσε ότι και οι δύο έχουν εξοικειωθεί με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις συχνές απουσίες από το σπίτι. Πρόκειται για μια συνθήκη που γνωρίζουν πολύ καλά και οι δύο, καθώς δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στη ζωή τους.

Η ηθοποιός τόνισε ότι και ο σύζυγός της έχει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να λείπει αρκετές ώρες από το σπίτι. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας για το ζευγάρι, μέσα στο οποίο έχουν μάθει να κινούνται όλα αυτά τα χρόνια, βρίσκοντας τρόπους να συνδυάζουν τις απαιτήσεις της εργασίας με την προσωπική τους ζωή.

Με πληροφορίες από: Enikos