Μέσω παρένθετης μητέρας απέκτησε κόρη η Lady Gaga

Η Lady Gaga, με πραγματικό όνομα Stefani Joanne Angelina Germanotta, και ο σύντροφός της, Michael Polansky, υποδέχτηκαν πρόσφατα την κόρη τους, η οποία γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας. Το κοριτσάκι, που ονομάστηκε Rose Bean Polansky, ήρθε στον κόσμο στις 9 Ιουνίου, στο Λος Άντζελες.

Οι εικασίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την απόκτηση παιδιού από το ζευγάρι επιβεβαιώθηκαν. Φωτογραφίες του νεογέννητου μωρού μαζί με τους γονείς του διέρρευσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της 40χρονης σταρ.

Η γέννηση της Rose Bean Polansky

Το νεογέννητο, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Rose Bean Polansky, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Η είδηση της γέννησης της κόρης της Lady Gaga και του Michael Polansky επιβεβαιώθηκε, μετά από αρκετές ημέρες φημών και εικασιών που κυκλοφορούσαν στον χώρο της showbiz.

Η απόφαση του ζευγαριού να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας αποτελεί μια προσωπική επιλογή, η οποία έγινε γνωστή μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών. Η άφιξη της Rose Bean Polansky σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της διάσημης καλλιτέχνιδας και του συντρόφου της.

Η επιθυμία για μητρότητα και ο «επόμενος σταρ ρόλος»

Η επιθυμία της τραγουδίστριας και ηθοποιού του «A Star Is Born» για μητρότητα ήταν κάτι που είχε εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης στην εκπομπή του Stephen Colbert, είχε αναφερθεί στην πιθανότητα να γίνει μητέρα, χαρακτηρίζοντάς την ως τον «επόμενο σταρ ρόλο» της ζωής της.

Η Gaga σκεφτόταν εδώ και καιρό την προοπτική να γίνει μητέρα, αντιμετωπίζοντας χίλιες αμφιβολίες. Σε συνέντευξή της πέρυσι στους New York Times, είχε παραδεχτεί ότι την απασχολούσε το πώς θα μπορούσε να συμφιλιώσει τη μητρότητα με μια ζωή και μια καριέρα που για δεκαετίες ήταν αναπόφευκτα επικεντρωμένες γύρω της. Είχε τονίσει τη σημασία να μην αναγκάσει τα παιδιά της να ζήσουν μια ζωή που δεν επέλεξαν, επιθυμώντας να τους δοθεί ο χώρος να ανακαλύψουν ποιοι είναι μόνα τους, καθώς «αυτό πιστεύω βαθύτερα».

Η μάχη με την ινομυαλγία

Η απόφαση της Lady Gaga να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας συνδέεται και με την κατάσταση της υγείας της. Η 40χρονη σταρ πάσχει από ινομυαλγία, μια ανοσολογική ασθένεια που προκαλεί έντονο πόνο και χρόνια κόπωση. Αυτή η χρόνια πάθηση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και τις δυνατότητες μιας γυναίκας να κυοφορήσει.

Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η ινομυαλγία, το βιολογικό ρολόι της καλλιτέχνιδας συνέχιζε να χτυπάει, ενισχύοντας την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια. Η επιλογή της παρένθετης μητέρας αποτελεί μια λύση για ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας ή άλλες ιατρικές καταστάσεις που καθιστούν δύσκολη ή επικίνδυνη την εγκυμοσύνη, προσφέροντας τη δυνατότητα να εκπληρώσουν το όνειρο της γονεϊκότητας.

Η σχέση με τον Michael Polansky

Η σχέση της Lady Gaga με τον Michael Polansky μετράει αρκετά χρόνια. Το ζευγάρι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί τον Σεπτέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Εκείνη την περίοδο, είχαν παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Joker: Folie à Deux».

Η ίδια η Gaga είχε δηλώσει τότε στη Vogue ότι «το κομμάτι που έλειπε στη ζωή μου ήταν να βρω την αληθινή αγάπη», υπογραμμίζοντας τη σημασία της σχέσης της με τον Polansky στη ζωή της. Η απόκτηση της κόρης τους επισφραγίζει αυτή την αγάπη και την κοινή τους πορεία, φέρνοντας μια νέα διάσταση στην προσωπική τους ζωή.

Οι τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της καλλιτέχνιδας

Πριν από τη γέννηση της κόρης της, η Lady Gaga είχε διατηρήσει ένα σχετικά χαμηλό προφίλ. Δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τον Αύγουστο, όταν σταμάτησε για να βγάλει μια selfie με έναν θαυμαστή της στη Βόρεια Καλιφόρνια. Η τελευταία της εμφάνιση σε μεγάλο γεγονός ήταν στο Grove του Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της ταινίας Lady Gaga Mayhem Requiem του Apple Music Live.

Στο πλαίσιο αυτής της εμφάνισης, η πηγή αναφέρει ότι την είδαμε και στην ταινία The Devil Wears Prada 2. Αυτό συνέβη ένα μήνα αφότου ολοκλήρωσε την περιοδεία της Mayhem Ball τον Απρίλιο, μια περιοδεία που διήρκεσε εννέα μήνες και περιλάμβανε συνολικά 86 συναυλίες παγκοσμίως, δείχνοντας την αφοσίωσή της στην καριέρα της.

Με πληροφορίες από: Topontiki