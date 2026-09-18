Η Πάολα φαβορί για τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice

Η Πάολα αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του τέταρτου κριτή στη νέα σεζόν του μουσικού talent show «The Voice», καλύπτοντας τη θέση που άφησε κενή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι πληροφορίες των τελευταίων 24ωρων κάνουν λόγο για την επικείμενη συμμετοχή της τραγουδίστριας, η οποία θα πλαισιώσει την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη στην κριτική επιτροπή. Η επιστροφή του μουσικού διαγωνισμού στον ΣΚΑΪ σηματοδότησε μια νέα εποχή για το πρόγραμμα.

Η νέα προσθήκη στην κριτική επιτροπή

Οι φήμες που κυκλοφορούν έντονα τις τελευταίες ημέρες για την είσοδο της Πάολας στο «The Voice» φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένη πηγή του iEidiseis, η τέταρτη καρέκλα του show έχει κλειδώσει στην Πάολα. Το περιβάλλον της τραγουδίστριας επιβεβαιώνει επίσης αυτή τη νέα συμμετοχή.

Η Πάολα υπήρξε στενή φίλη και συνεργάτιδα του Γιώργου Μαζωνάκη. Για τον λόγο αυτό, δεν προέβη σε πολλές δηλώσεις μετά την τραγική είδηση του θανάτου του, καθώς η κατάστασή της δεν της το επέτρεπε. Η παρουσία της στο talent show αναμένεται να τιμήσει την έως τώρα παρουσία του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.

Το ιστορικό με το talent show

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται φήμες για την είσοδο της Πάολας στο «The Voice». Η τραγουδίστρια είχε δεχτεί πρόταση και το 2019, την οποία όμως είχε αρνηθεί. Εκείνη την περίοδο, δεν την ενδιέφερε η συμμετοχή της σε ένα τέτοιο project.

Τη χρονιά εκείνη, αποχώρησε ο Κωστής Μαραβέγιας από την κριτική επιτροπή και τη θέση του κάλυψε τελικά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Έτσι, η φετινή σεζόν σηματοδοτεί την πρώτη της επίσημη ένταξη στο δυναμικό του μουσικού talent show.

Η συνεργασία με τον ΣΚΑΪ και το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα

Η Πάολα διατηρεί ήδη μια αγαστή συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ερμήνευσε το τραγούδι «Το Πρόστιμο» για τις ανάγκες της σειράς «Μπλε Ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου, ενισχύοντας τη σχέση της με το κανάλι.

Το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα για φέτος είναι επίσης κατάλληλο, επιτρέποντάς της να δίνει το παρών στα live του «The Voice». Η τραγουδίστρια θα εμφανίζεται όλο τον χειμώνα στο Hotel Ermou, ενώ η μετακίνησή της στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί πολύ αργότερα, όταν το «The Voice» θα έχει πια ολοκληρωθεί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι auditions που διεξήχθησαν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο συνέπεσαν χρονικά με τη συναυλία της Πάολας. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Λατομείο ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Η φιλοσοφία του The Voice και η νέα εποχή

Μέσα από όλες τις σεζόν του «The Voice», έχει καταστεί σαφές ότι δεν είναι πάντα απαραίτητο να υπάρχουν κριτές που να αντιπροσωπεύουν όλα τα μουσικά είδη. Για το «Voice», η μουσική θεωρείται μία, και οι coaches διαθέτουν ένα ευρύ ρεπερτόριο για να αναθέτουν τραγούδια στους διαγωνιζόμενους των ομάδων τους.

Στη σκηνή του show παρουσιάζονται σε κάθε live όλα τα είδη μουσικής, ανάλογα με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων, ακόμα και αυτά που δεν έχουν τολμήσει να ερμηνεύσουν μόνοι τους. Η μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει ένα άλλο μεγάλο λαϊκό όνομα στο «The Voice», με την Πάολα να μπαίνει για γύρισμα. Το «The Voice» εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με προβολή κάθε Σαββατοκύριακο στον ΣΚΑΪ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki