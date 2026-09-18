Η ΕΛ.ΑΣ. για την έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και το χρηματοκιβώτιο

Διευκρινίσεις σχετικά με την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και για όσα έχουν ακουστεί αναφορικά με το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, παρείχε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δηλώσεις της έγιναν το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι οι ενέργειες των αρχών έγιναν με ταχύτητα, καθώς οι γιατροί του νοσοκομείου δεν πρόλαβαν καν να ενημερώσουν την Αστυνομία, γεγονός που αποδίδεται στην αναγνωσιμότητα του θύματος.

Η έρευνα στην οικία και οι λόγοι της

Στην κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία έλαβε χώρα παρουσία εισαγγελέα, κατασχέθηκε και το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι Αρχές προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια, καθώς θεωρήθηκε ότι ενδέχεται να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να σχετίζεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η διαδικασία αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Η παρουσία εισαγγελέα διασφάλισε τη νομιμότητα της έρευνας και της κατάσχεσης των ευρημάτων.

Το χρηματοκιβώτιο και η περαιτέρω διαχείρισή του

Αναφορικά με το κατασχεθέν χρηματοκιβώτιο, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σε συνεννόηση με την αρμόδια εισαγγελία, θα αποφασιστεί εάν αυτό θα ανοιχτεί ή αν θα παραδοθεί. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Επιπλέον, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε τη γενικότερη πρακτική των αρχών όσον αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Όπως δήλωσε, αντικείμενα όπως τα χρηματοκιβώτια παραδίδονται από τους αστυνομικούς σε κάποια αρμόδια Αρχή, η οποία στη συνέχεια αποφασίζει για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

Αναμονή για ιατροδικαστική έκθεση και άλλα στοιχεία

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι δεν έχει ακόμη παραδοθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Για την ολοκλήρωσή της, απαιτείται η αναμονή των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Κωνσταντία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι το γεγονός πως οι αρχές κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τη λειτουργία ενός μηχανήματος, αναμένεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην υπόθεση. Αυτό το στοιχείο θεωρείται κρίσιμο για την περαιτέρω πορεία των ερευνών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr