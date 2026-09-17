Εντυπωσιακοί Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού

Ο Μπραντ Πιτ πραγματοποίησε μια εμφάνιση που προκάλεσε ενθουσιασμό στους φαν του, καθώς παρευρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Heart of the Beast». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Τενεσί, μια επιλογή που διαφοροποιήθηκε από τις συνηθισμένες τοποθεσίες. Ο 62χρονος σταρ συνοδευόταν από την εξίσου εντυπωσιακή σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, με το ζευγάρι να περπατά χαμογελαστό και χέρι χέρι στο κόκκινο χαλί.

Η πρωτότυπη επιλογή για την πρεμιέρα

Ο δημοφιλής ηθοποιός, Μπραντ Πιτ, επέλεξε το Τενεσί, μια περιοχή κοντά στο Νάσβιλ, ως τον τόπο διεξαγωγής της παγκόσμιας πρεμιέρας της τελευταίας του κινηματογραφικής δουλειάς. Η απόφαση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς ο ηθοποιός επιθυμούσε συνειδητά η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί σε έναν ανοιχτό χώρο. Στόχος του ήταν να φιλοξενήσει την εκδήλωση στην «καρδιά» της Αμερικής, απομακρυσμένος από τα καθιερωμένα και πολυσύχναστα hotspots που συνήθως επιλέγονται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Αυτή η επιλογή προσέδωσε έναν ιδιαίτερο και πιο προσωπικό τόνο στην παγκόσμια παρουσίαση της ταινίας.

Το στυλ του Μπραντ Πιτ και οι συνοδοί του

Για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του, ο 62χρονος Μπραντ Πιτ επέλεξε ένα σπορ σύνολο, το οποίο ξεχώριζε για το σχέδιο παραλλαγής του. Τα χρώματα που κυριαρχούσαν στο ντύσιμό του ήταν οι χακί και λαδί τόνοι, μια επιλογή που τον έκανε να δείχνει πιο νέος, ωραίος και μάχιμος από ποτέ, σύμφωνα με τις εντυπώσεις. Εκτός από την 33χρονη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, ο βραβευμένος ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκδήλωση και με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Ντέιβιντ Έρ, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία τους.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ινές ντε Ραμόν

Η σύντροφος του Μπραντ Πιτ, Ινές ντε Ραμόν, η οποία είναι 33 ετών, επέλεξε ένα εντελώς διαφορετικό στυλ για την παγκόσμια πρεμιέρα. Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε ως ρομαντική, καθώς φόρεσε ένα λουκ Chloé, το οποίο τράβηξε τα βλέμματα. Το αέρινο μακρύ φόρεμα που επέλεξε ήταν σε έναν απαλό ροδακινί τόνο. Το συγκεκριμένο φόρεμα ξεχώριζε για τα διαδοχικά του επίπεδα, τα οποία προσέδιδαν κίνηση και χάρη, καθώς και για τις κομψές, διάφανες λεπτομέρειες που συμπλήρωναν αρμονικά το σύνολο. Καθώς περπατούσαν μαζί στο κόκκινο χαλί, η Ινές ντε Ραμόν κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την κομψότητα και την επιλογή της.

Η υπόθεση της ταινίας «Heart of the Beast»

Στην κινηματογραφική παραγωγή «Heart of the Beast», ο Μπραντ Πιτ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του James Belmont. Ο Belmont είναι ένας αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Συγκεκριμένα, η πλοκή της ταινίας τον τοποθετεί εγκλωβισμένο στα βάθη της Αλάσκας. Ο εγκλωβισμός του συμβαίνει μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα, και μαζί του βρίσκεται και ο πιστός του σκύλος, Οdin. Οι δύο τους, ο James Belmont και ο Odin, καλούνται να δώσουν μια σκληρή μάχη για την επιβίωσή τους. Αυτή η μάχη διεξάγεται ενάντια στις ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Αλάσκα, καθώς και απέναντι στους ποικίλους κινδύνους που κρύβει η άγρια φύση της περιοχής.

Η δήλωση του βραβευμένου ηθοποιού

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Νάσβιλ, όπου διεξήχθη η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ είχε την ευκαιρία να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Αναφερόμενος στη διαμονή του στην πόλη, ο Μπραντ Πιτ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Περνάμε υπέροχα». Η δήλωση αυτή, που εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραμονή του στο Νάσβιλ, καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε από την τοπική εφημερίδα The Tennessean, προσθέτοντας μια προσωπική νότα στην κάλυψη της εκδήλωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki