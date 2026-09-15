Ο Ορφέας Περίδης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα ποίημα

Ο γνωστός τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή. Ο Περίδης δημοσίευσε ένα ποίημα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αφιερωμένο στη μνήμη του εκλιπόντος τραγουδιστή. Η ανάρτηση έγινε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και φέρει τον τίτλο «Στα παλιά δεν θέλω να ξαναγυρίσω».

Το ποίημα και οι συμβολισμοί του

Μέσα από τους στίχους του ποιήματος, ο Ορφέας Περίδης αναφέρεται σε συγκεκριμένα στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερο νόημα στον αποχαιρετισμό του. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη Νίκαια, στο ουράνιο τόξο, καθώς και στην ανθρώπινη οδύνη.

Το κείμενο που δημιούργησε ο τραγουδοποιός χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα συμβολικό, αποτελώντας έναν προσωπικό και συγκινητικό τρόπο για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr