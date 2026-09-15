Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για πρώτη φορά μετά τον θάνατό του: «Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα»

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, εκφράζοντας τη συγκίνηση της οικογένειας και το αίτημά τους για δικαιοσύνη. Μέσα από τη συνέντευξή της στο «Live News», αναφέρθηκε στον θάνατο του τραγουδιστή και στην υπόθεση που πλέον βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Η οικογένεια ζητά την απόδοση ευθυνών και την παραδειγματική τιμωρία όσων θεωρούν ότι ευθύνονται για τον χαμό του.

Η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη

Η συγκίνηση παραμένει έντονη για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατό του. Επιθυμούν την παραδειγματική τιμωρία όσων θεωρούν ότι ευθύνονται, με την αδελφή του, Μαρία, να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο».

Σχετικά με τα όσα έχουν αποκαλυφθεί για τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή, η Μαρία Μαζωνάκη στάθηκε στις ενδείξεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εμφανίστηκαν στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ερωτηθείσα αν γνώριζε στο παρελθόν τους δύο γιατρούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς και αν είχε εικόνα για τη λειτουργία του χώρου όπου βρισκόταν ο αδελφός της, απάντησε πως δεν γνωρίζει κάτι.

Το μήνυμα στο κοινό και ο αποχαιρετισμός

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Νίκαιας για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, η αδελφή του έστειλε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια. «Να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο», είπε.

Ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήταν απλώς το τελευταίο αντίο σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τραγουδιστή. Ήταν ο αποχαιρετισμός σε έναν καλλιτέχνη που για δεκαετίες κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή σχέση με το κοινό, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο στίγμα.

Η άγνωστη πλευρά του καλλιτέχνη

Πέρα από τη δημόσια εικόνα του εκκεντρικού καλλιτέχνη, ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσε μια βαθιά και προσωπική σχέση με την πίστη, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος κατά καιρούς σε συνεντεύξεις του. Οι επισκέψεις του στο Άγιο Όρος και οι ευχές που συνήθιζε να στέλνει στις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας ήταν γνωστές στο κοινό του, αναδεικνύοντας μια πνευματική πλευρά της προσωπικότητάς του.

Λιγότερο γνωστές ήταν, ωστόσο, οι πράξεις προσφοράς του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής επέλεγε να πραγματοποιεί αγαθοεργίες και δωρεές χωρίς να τις δημοσιοποιεί, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία του για διακριτική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr