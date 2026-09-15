Ο καιρός αποκτά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά με δύο ζώνες βροχών και καταιγίδων

Ο καιρός αρχίζει να αποκτά πιο καθαρά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, καθώς το πρώτο αξιόλογο οργανωμένο σύστημα της περιόδου κινείται νοτίως της Ελλάδας. Το σύστημα αυτό φέρνει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να παρέχει την πρόγνωση για την εξέλιξή του.

Το βαρομετρικό χαμηλό και οι ισχυρές βροχοπτώσεις

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το βαρομετρικό χαμηλό, με τον πυρήνα του να βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, συνδυάζεται με ιδιαίτερα υγρές αέριες μάζες που προέρχονται από τη Μεσόγειο. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια εκτεταμένη ζώνη ισχυρών βροχοπτώσεων, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τη νότια Ελλάδα.

Τα σημαντικότερα ύψη βροχής εντοπίζονται γύρω από τη νότια Πελοπόννησο, καθώς και στις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές. Στη στεριά, τα φαινόμενα είναι ηπιότερα, αλλά αξιόλογα, ειδικά πάνω από τη θάλασσα. Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ICON-EU υπολογίζει ότι στη νότια Πελοπόννησο, το συνολικό ύψος βροχής μέσα σε 24 ώρες μπορεί να φτάσει τα 45 έως 50 χιλιοστά, με το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεων να συγκεντρώνεται κατά τις τελευταίες ώρες του επεισοδίου. Ακόμη μεγαλύτερα ύψη βροχής προβλέπονται στις θαλάσσιες περιοχές νοτιότερα της χώρας, κοντά στον πυρήνα του συστήματος.

Η πρώτη σοβαρή ένδειξη του φθινοπώρου

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα σύστημα με σαφή οργάνωση και έντονο αποτύπωμα, το οποίο αποτελεί την πρώτη σοβαρή ένδειξη ότι η θερινή κυκλοφορία αρχίζει σταδιακά να παραχωρεί τη θέση της στις φθινοπωρινές διαταραχές. Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικής και της διαθέσιμης υγρασίας του συστήματος παραμένει πάνω από τη θάλασσα.

Εξασθένηση φαινομένων και δεύτερο μέτωπο κακοκαιρίας

Το βαρομετρικό χαμηλό κινείται κυρίως προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά. Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, το σύστημα αναμένεται να απομακρυνθεί σταδιακά ανατολικότερα, παρασύροντας μαζί του την κύρια ζώνη των ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Κατά συνέπεια, τα φαινόμενα στη νότια Ελλάδα προβλέπεται να παρουσιάσουν βαθμιαία εξασθένηση.

Ωστόσο, το νότιο σύστημα δεν αποτελεί τη μοναδική εστία κακοκαιρίας. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας αναπτύσσεται μια δεύτερη, αρκετά εκτεταμένη ζώνη βροχών και τοπικών καταιγίδων, προσθέτοντας στην αλλαγή του καιρικού σκηνικού σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr