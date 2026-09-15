Πυρά Αϊβάζη κατά της Αφροδίτης Μάνου: «Κρατήστε τη χολή για το

Την έντονη αντίδραση του ηθοποιού Γιάννη Αϊβάζη προκάλεσαν οι σκωπτικές δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου, οι οποίες έγιναν την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Αϊβάζης απάντησε δημόσια στην τραγουδίστρια, με αφορμή την τοποθέτησή της σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, στη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Η Αφροδίτη Μάνου είχε σχολιάσει επικριτικά την απόδοση τιμής στον τραγουδιστή, αναφέροντας μάλιστα ότι η ίδια δεν γνώριζε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τη δουλειά του. Η ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε πλήθος αντιδράσεων, με τον Γιάννη Αϊβάζη να παίρνει θέση και να εξαπολύει μύδρους εναντίον της.

Το σχόλιο της Αφροδίτης Μάνου

Η τραγουδίστρια επέλεξε να εκφράσει την άποψή της με μια ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση. Σε αυτή, η Αφροδίτη Μάνου ανέφερε ότι δεν είχε κάτι προσωπικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς, όπως δήλωσε, δεν τον γνώριζε, ούτε και το έργο του. Ωστόμως, χαρακτήρισε το «λαϊκό προσκύνημα» στον νεκρό τραγουδιστή ως «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών».

Συγκεκριμένα, η ανάρτησή της έγραφε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας».

Η αιχμηρή απάντηση του Γιάννη Αϊβάζη

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου δεν έμεινε αναπάντητη. Ο Γιάννης Αϊβάζης στράφηκε ανοιχτά κατά της τραγουδίστριας, επικρίνοντας την επιλογή της να σχολιάσει δημόσια έναν άνθρωπο και την καλλιτεχνική του πορεία, την οποία, όπως η ίδια παραδέχτηκε, δεν γνώριζε.

Ο ηθοποιός απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις. Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Αϊβάζης έγραψε: «Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς” ! Φτάνει με τη χολή σας, κρατήστε τη για το είδος σας!!! Καλημέρα σας».

Το κλίμα αποχαιρετισμού

Την ίδια περίοδο που εκτυλίσσονταν οι παραπάνω δημόσιες αντιπαραθέσεις, συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού αποχαιρετούσαν τον τραγουδιστή. Μέσα από τις δικές τους αναρτήσεις, τιμούσαν την καλλιτεχνική διαδρομή και την προσφορά του, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr