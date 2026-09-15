Βάνα Μπάρμπα: Η επιστροφή μετά από 15 χρόνια και οι «Μπλε Ώρες»

Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στη μικρή οθόνη ύστερα από 15 χρόνια απουσίας, συμμετέχοντας στη νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ. Η ηθοποιός, σε πρόσφατη συνέντευξή της, εξήγησε τους λόγους που την κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για τόσο μεγάλο διάστημα, καθώς και το τι την οδήγησε στην απόφαση να επιστρέψει τώρα.

Η επιστροφή στη μικρή οθόνη

Η νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες», σε σενάριο της Βάνας Δημητρίου και σκηνοθεσία των Ανδρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου, κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ. Η πρεμιέρα περιλαμβάνει ένα διπλό επεισόδιο, σηματοδοτώντας παράλληλα την επιστροφή της Βάνας Μπάρμπα στην τηλεόραση μετά από 15 ολόκληρα χρόνια αποχής.

Οι λόγοι της 15ετούς απουσίας

Καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ήρθε κι Έδεσε» στο Sigma TV, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφασή της να απέχει από την υποκριτική. Όπως δήλωσε, η μητρότητα υπήρξε ο μεγαλύτερος ρόλος της ζωής της, ξεπερνώντας ακόμα και την εμπειρία ενός Όσκαρ, το οποίο είχε την τύχη να βιώσει κάποτε, αν και το απέδωσε περισσότερο σε συγκυρία.

Η ηθοποιός τόνισε πως η μητρότητα είναι ένα τόσο μεγάλο δώρο, καθώς μέσα από αυτή μαθαίνει κανείς την αγάπη. Επειδή η ίδια δεν είχε μια κανονική οικογένεια, ήθελε να μεγαλώσει το παιδί της και να του προσφέρει τα πάντα, αφοσιωμένη πλήρως σε αυτό. Όταν όμως η κόρη της μεγάλωσε και «άνοιξε τα φτερά της», η Βάνα Μπάρμπα ένιωσε ελεύθερη να ανοίξει και πάλι τα δικά της φτερά και να επιστρέψει στον χώρο της υποκριτικής.

Γιατί είπε «ναι» τώρα

Παρόλο που η Βάνα Μπάρμπα είχε δεχτεί προτάσεις για σειρές τα τελευταία 15 χρόνια, οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες και, όπως εξήγησε, τα πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαζόταν δεν της ενέπνεαν την απαραίτητη εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Η ίδια δήλωσε πως ήταν πολύ τυχερή που δέχτηκε τώρα, καθώς έλεγε «όχι» για πολλά χρόνια.

Ο φόβος της σχετιζόταν με το «κοντινό» στο πρόσωπό της, καθώς είχε μεγαλώσει, και τη σύγκριση με τα νιάτα της. Ωστόσο, η συνεργασία με τους Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και τη σεναριογράφο Βάνα Δημητρίου, την οποία χαρακτήρισε ως «υπέροχη», την έκανε να αλλάξει γνώμη. Ένιωσε μεγάλη τιμή που βρέθηκε με αυτή την ομάδα ανθρώπων.

Εγκώμια για την παραγωγή και τους συντελεστές

Η Βάνα Μπάρμπα εξέφρασε τον θαυμασμό της για τους συντελεστές της σειράς, λέγοντας ότι τους τιμά ιδιαίτερα στην Κύπρο, καθώς «έσπασαν το φράγμα της κυπριακής τηλεόρασης» και πλέον έχουν παρουσία σε Κύπρο, Ελλάδα, ενώ αναμένεται να επεκταθούν και στην Ευρώπη. Η εταιρία παραγωγής τους, η Make it, απασχολεί οκτώ συνεργεία, εξήντα ηθοποιούς και συνολικά 150 ανθρώπους.

Η ηθοποιός περιέγραψε το στούντιο στα Λατσιά ως ένα χώρο που μοιάζει με το Netflix, τονίζοντας τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της δουλειάς τους. Πιστεύει ακράδαντα ότι οι συγκεκριμένοι δημιουργοί προορίζονται για «μεγάλα πράγματα» στον χώρο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr