Η δήλωση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη προκάλεσε αντιδράσεις

Η τραγουδίστρια Αφροδίτη Μάνου προέβη σε μια τοποθέτηση σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως άκαιρη. Η δήλωσή της αφορούσε το «λαϊκό προσκύνημα» που έλαβε χώρα στη Νίκαια προς τιμήν του εκλιπόντος καλλιτέχνη. Αυτή η τοποθέτηση, με τον τρόπο που διατυπώθηκε, προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ήρθε σε αντίθεση με το κλίμα που επικρατούσε στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η δήλωση που προκάλεσε συζητήσεις

Η Αφροδίτη Μάνου διατύπωσε τη θέση της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επιλέγοντας να σχολιάσει το γεγονός του «λαϊκού προσκυνήματος» με έναν τρόπο που κρίθηκε υποτιμητικός. Η δήλωση αυτή δημοσιοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου ο καλλιτεχνικός κόσμος και το κοινό θρηνούσαν την απώλεια του τραγουδιστή, γεγονός που την καθιστά άκαιρη, σύμφωνα με τις αναφορές.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας». Αυτή η τοποθέτηση, με το περιεχόμενό της, αποτέλεσε το επίκεντρο των συζητήσεων.

Το «λαϊκό προσκύνημα» στη Νίκαια

Το «λαϊκό προσκύνημα» για τον Γιώργο Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Αυτή η εκδήλωση λαϊκής αγάπης και σεβασμού προς τον εκλιπόντα τραγουδιστή αποτέλεσε το έναυσμα για τη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου.

Η κ. Μάνου επέλεξε να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός χρησιμοποιώντας εκφράσεις που χαρακτηρίστηκαν ως υποτιμητικές. Η δήλωσή της, η οποία περιλάμβανε την επισήμανση ότι «ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του-», έθεσε ερωτήματα σχετικά με την σκοπιμότητα και τον χρόνο της τοποθέτησης αυτής.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους και τη διαφωνία τους με τον τρόπο που η τραγουδίστρια επέλεξε να σχολιάσει τον θάνατο και την τιμή που αποδόθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το κοινό των social media αντέδρασε στην τοποθέτηση της κ. Μάνου, καθώς αυτή ήρθε σε αντίθεση με το γενικότερο κλίμα πένθους και σεβασμού που επικρατούσε. Η αναφορά της στο «τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών» ήταν ένα σημείο που σχολιάστηκε ιδιαίτερα, πυροδοτώντας περαιτέρω συζητήσεις.

Το κλίμα στον καλλιτεχνικό κόσμο και οι τιμές

Την ίδια στιγμή που η Αφροδίτη Μάνου προέβαινε στις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο καλλιτεχνικός κόσμος εξέφραζε τη θλίψη του και τιμούσε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Συνάδελφοι και καλλιτέχνες έκαναν αναρτήσεις στα προσωπικά τους προφίλ και σε άλλες πλατφόρμες, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και την προσφορά του τραγουδιστή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στάσης ήταν η ανάρτηση του σπουδαίου συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος με τη δική του τοποθέτηση τίμησε τον εκλιπόντα. Αυτή η ευρεία έκφραση σεβασμού από την πλευρά άλλων καλλιτεχνών υπογράμμισε τη διαφορά στην προσέγγιση σε σχέση με τη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου, η οποία εστίασε σε ένα διαφορετικό μήνυμα.

Με πληροφορίες από: Reader