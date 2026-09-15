Βίκυ Κάβουρα και Γιώργος Τζαβέλλας: Μαζί κόντρα στα σενάρια κρίσης

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας συνεχίζουν να απολαμβάνουν την οικογενειακή τους ζωή, έχοντας στο επίκεντρο τη μικρή τους κόρη, Ραφαηλία-Ματθίλδη. Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες περί κρίσης στον γάμο τους, το ζευγάρι διαψεύδει τις φήμες και διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η επιλογή τους για χαμηλούς τόνους παραμένει σταθερή από την αρχή της σχέσης τους.

Διαψεύδονται τα σενάρια κρίσης

Τις τελευταίες ημέρες, δημοσίευμα έκανε λόγο για προβλήματα στον γάμο της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα, φέρνοντας το ζευγάρι ξανά στο προσκήνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Από την αρχή της κοινής τους πορείας, η ηθοποιός και ο ποδοσφαιριστής έχουν επιλέξει να κρατούν τα σημαντικότερα κομμάτια της σχέσης τους μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτή η στάση χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους στην προσωπική τους ζωή, με λίγες δημόσιες εμφανίσεις και ακόμη λιγότερες αναφορές σε αυτήν.

Η οικογενειακή καθημερινότητα

Σήμερα, με τη δύο ετών κόρη τους, Ραφαηλία-Ματθίλδη, να αποτελεί το κέντρο της καθημερινότητάς τους, η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας φαίνεται να έχουν βρει την ισορροπία που επιθυμούν. Η ζωή τους κινείται σε έναν διαφορετικό ρυθμό, ο οποίος περιλαμβάνει βόλτες, ταξίδια και παιχνίδια με τη μικρή τους.

Οι οικογενειακές αποδράσεις και οι στιγμές που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μένουν στην άκρη, αποτελούν προτεραιότητα για το ζευγάρι. Αυτές είναι οι στιγμές που προστατεύουν περισσότερο και τις οποίες σπάνια επιτρέπουν να δημοσιοποιηθούν.

Στιγμές χαλάρωσης στην Πάργα

Μια χαρακτηριστική εικόνα της σχέσης τους, μακριά από δηλώσεις και επίσημες εμφανίσεις, είναι οι μικρές στιγμές που επιλέγουν να μοιραστούν. Το φετινό καλοκαίρι, το ζευγάρι βρέθηκε στην Πάργα, μαζί με την κόρη του, για μερικές ημέρες ξεκούρασης δίπλα στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, στις 19 Αυγούστου, η Βίκυ Κάβουρα ανέβασε ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο από την παραλία. Η φωτογραφία, που απεικόνιζε τους τρεις τους μαζί, έδειχνε την πιο προσωπική πλευρά της ζωής τους, μακριά από τα κόκκινα χαλιά και τις επίσημες εκδηλώσεις.

Ο θρησκευτικός γάμος στη Λακωνία

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, η κοινή ιστορία της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα πέρασε σε ένα νέο κεφάλαιο. Έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στις 28 Μαΐου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Λακωνία. Ο γάμος οργανώθηκε με απόλυτη διακριτικότητα, παρουσία ελάχιστων συγγενών και φίλων, ακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο το ζευγάρι έχει επιλέξει να διαχειρίζεται την προσωπική του ζωή από την αρχή.

Η βάφτιση της Ραφαηλίας-Ματθίλδης

Δύο ημέρες μετά τον γάμο τους, στις 30 Μαΐου, ακολούθησε η βάφτιση της κόρης τους. Η τελετή συνέπεσε με τα δεύτερα γενέθλια της μικρής Ραφαηλίας-Ματθίλδης.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη. Η κόρη του ζευγαριού έλαβε τα ονόματα Ραφαηλία-Ματθίλδη, ολοκληρώνοντας έτσι τις σημαντικές οικογενειακές στιγμές που επέλεξαν να ζήσουν μακριά από τη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos