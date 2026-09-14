Ο Μπομπ Μάκι, ο σχεδιαστής που έντυσε τη Σερ, έφυγε από τη ζωή

Ο θρυλικός σχεδιαστής κοστουμιών Μπομπ Μάκι, ο οποίος συνδέθηκε όσο λίγοι με τις πιο τολμηρές εμφανίσεις της Σερ και της Νταϊάνα Ρος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε μέσω της ομάδας του στο Instagram, η οποία ανέφερε ότι ο κ. Μάκι έζησε τα 87 χρόνια του πραγματοποιώντας το όνειρό του να γίνει σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Η ανακοίνωση του θανάτου και η πορεία του

Η ομάδα του Μπομπ Μάκι ανακοίνωσε με βαριά καρδιά την απώλεια του σχεδιαστή, ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική μορφή στον χώρο της μόδας και του θεάματος. Γνωστός ως ο «Σουλτάνος της Πούλιας», ο Μάκι διακρίθηκε για τα λαμπερά και θεατρικά του σχέδια, τα οποία συχνά περιλάμβαναν φτερά, στρας και εντυπωσιακές λεπτομέρειες.

Ο Μπομπ Μάκι γεννήθηκε το 1939 στα προάστια του Λος Άντζελες και από μικρός είχε ξεκάθαρο προσανατολισμό προς το σχέδιο. Σε συνέντευξή του στο People το 2021, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα όταν οι γονείς μου μού χάρισαν ένα γάντι του μπέιζμπολ για τα Χριστούγεννα. Μετά, η καλή μου θεία μού έδωσε ένα σετ για να φτιάχνω κοσμήματα. Έφτιαξα μερικά σκουλαρίκια και αυτό ήταν».

Οι πρώτες συνεργασίες και το «The Carol Burnett Show»

Την καριέρα του στον χώρο της μόδας ξεκίνησε δουλεύοντας για τον ενδυματολόγο Ζαν Λουί. Σε εκείνη την περίοδο, συμμετείχε στον σχεδιασμό του εμβληματικού φορέματος που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε, όταν τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» στον Τζον Φ. Κένεντι το 1962, ένα γεγονός που σημάδεψε την ιστορία της μόδας και της showbiz.

Ένας σημαντικός σταθμός στην επαγγελματική του πορεία ήταν και η συνεργασία του με το «The Carol Burnett Show». Ο Μπομπ Μάκι ανέλαβε τα κοστούμια της εκπομπής για μια δεκαετία, από το 1967 έως το 1978, αφήνοντας το στίγμα του στην τηλεοπτική παραγωγή και δημιουργώντας εμφανίσεις που ξεχώρισαν.

Σημαντικές συνεργασίες με αστέρες της μουσικής

Κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης καριέρας του, ο Μπομπ Μάκι συνεργάστηκε με πληθώρα κορυφαίων ονομάτων της διεθνούς μουσικής σκηνής. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Ντόλι Πάρτον, η Γουίτνεϊ Χιούστον, η Λάιζα Μινέλι, οι Supremes, οι Temptations, ο Έλτον Τζον, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα και η Pink, για τους οποίους δημιούργησε μοναδικά κοστούμια.

Μία από τις αξιοσημείωτες συνεργασίες του ήταν με την Νταϊάνα Ρος, την οποία γνώρισε το 1969. Οι δυο τους ανέπτυξαν στενή φιλία, με τον Μάκι να σχεδιάζει μάλιστα το νυφικό της για τον γάμο της με τον Άρνε Νες Τζούνιορ το 1985, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους σχέση και την εμπιστοσύνη της τραγουδίστριας στο ταλέντο του.

Η μακροχρόνια σχέση με τη Σερ

Η πιο γνωστή και μακροχρόνια συνεργασία του Μπομπ Μάκι, που διήρκεσε επτά δεκαετίες, ήταν με τη Σερ. Η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε στα γυρίσματα του «The Carol Burnett Show», όπου ο σχεδιαστής είχε αρχικά μια διαφορετική εντύπωση για την τραγουδίστρια, σκεπτόμενος «αυτό το κορίτσι δεν είναι του γούστου μου».

Παρά την αρχική του σκέψη, λίγο αργότερα άρχισε να σχεδιάζει για τη Σερ και ανέλαβε τα κοστούμια του «The Sonny & Cher Comedy Hour». Η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μια από τις πιο θρυλικές στην ιστορία της showbiz, με τον Μάκι να δημιουργεί εμφανίσεις που καθόρισαν την εικόνα της καλλιτέχνιδας.

Τα εμβληματικά looks που άφησαν εποχή

Ο Μπομπ Μάκι δημιούργησε για τη Σερ μερικά από τα πλέον χαρακτηριστικά και τολμηρά looks που άφησαν εποχή. Ανάμεσά τους ήταν το περίφημο «γυμνό» φόρεμα που φόρεσε στο Met Gala το 1974, ένα σύνολο που προκάλεσε αίσθηση και συζητήθηκε ευρέως. Επίσης, σχεδίασε το τολμηρό σύνολο που επέλεξε η Σερ για την εμφάνισή της στα Όσκαρ του 1986, καθώς και το χαρακτηριστικό κορμάκι που φόρεσε στο βίντεοκλιπ του 1989 για το τραγούδι «If I Could Turn Back Time».

Μέσα από αυτές τις δημιουργίες, ο Μπομπ Μάκι δεν περιορίστηκε στον ρόλο του σχεδιαστή. Συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της εικόνας της Σερ ως fashion icon, αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και χαρακτηριστικές αισθητικές στην ιστορία της showbiz, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών και κοινού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta