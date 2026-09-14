Οι Oasis ανακοίνωσαν νέα παγκόσμια περιοδεία για το 2027

Οι Oasis, ένα από τα πιο επιδραστικά βρετανικά συγκροτήματα, ανακοίνωσαν μια νέα, εκτεταμένη παγκόσμια περιοδεία για το 2027. Η περιοδεία θα περιλαμβάνει συνολικά 38 συναυλίες σε σημαντικές πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, σηματοδοτώντας την ενεργή επιστροφή των αδελφών Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ στη διεθνή μουσική σκηνή. Αυτή η πολυαναμενόμενη εξέλιξη έρχεται μετά την επιτυχημένη επανένωσή τους το 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από 15 χρόνια απουσίας από κοινές εμφανίσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση και οι πρώτες πληροφορίες

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι Oasis προχώρησαν στην επίσημη ανακοίνωση της περιοδείας τους για το 2027, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα X για να μοιραστούν τα νέα με τους θαυμαστές τους παγκοσμίως. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενθουσιασμό, καθώς η επιστροφή του συγκροτήματος αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την ποπ κουλτούρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η περιοδεία θα περιλαμβάνει 38 νέες ημερομηνίες συναυλιών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προορισμών. Το συγκρότημα θα επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιρλανδία, προσφέροντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να τους δουν ζωντανά μετά από καιρό.

Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τις συναυλίες

Μεταξύ των πόλεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τις εμφανίσεις των Oasis περιλαμβάνονται η Γλασκώβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια πόλη με έντονη μουσική παράδοση. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, το συγκρότημα θα εμφανιστεί σε σημαντικές πρωτεύουσες και μητροπόλεις όπως το Μόναχο, η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, η Ρώμη και το Παρίσι, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού κοινού.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Oasis έχουν προγραμματίσει συναυλίες σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Βοστώνη και το Λας Βέγκας, όπου αναμένεται να προσελκύσουν πλήθος κόσμου. Επίσης, μια ξεχωριστή εμφάνιση έχει ανακοινωθεί για το ιστορικό Slane Castle στην Ιρλανδία, έναν εμβληματικό χώρο που έχει φιλοξενήσει πολλές θρυλικές συναυλίες στο παρελθόν.

Το μήνυμα των αδελφών Γκάλαχερ στο X

Στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, η οποία συνοδεύτηκε από τον σύνδεσμο για την ανακοίνωση, οι Oasis έγραψαν: «Αρχίστε τους εορτασμούς! Έπειτα από μια περίοδο περισυλλογής, “Η πιο καταστροφική ποπ πολιτισμική δύναμη στη σύγχρονη βρετανική ιστορία” έκρινε ότι είναι ξανά έτοιμη για δράση και θα επιστρέψει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου.»

Το μήνυμα προς τους θαυμαστές τους συνέχισε με την πρόσκληση: «Ελάτε να δείτε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Θα είναι θέαμα που αξίζει να το δείτε. Οι Oasis θα περιοδεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιρλανδία το 2027! Για να έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε εισιτήρια, πρέπει να εγγραφείτε έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 4 μ.μ. ώρα Βρετανίας». Η προθεσμία εγγραφής για τα εισιτήρια υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση ανταπόκριση από το κοινό.

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές

Η επανένωση των Oasis και η ανακοίνωση της νέας τους περιοδείας αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα γεγονότα στην ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής. Τα δύο αδέλφια, Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ, ήταν γνωστοί για τις έντονες διαφωνίες τους και την πολυετή διακοπή στην επικοινωνία τους, γεγονός που καθιστούσε μια επανένωση αβέβαιη.

Η αρχική τους επανένωση το 2025, μετά από 15 χρόνια σιωπής και απουσίας από κοινές εμφανίσεις, αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους πιστούς θαυμαστές τους. Η τωρινή ανακοίνωση για την εκτεταμένη περιοδεία του 2027 επιβεβαιώνει την πλήρη και ενεργή επιστροφή του συγκροτήματος, προσφέροντας την ευκαιρία σε ένα νέο και παλιό κοινό να απολαύσει τη μουσική τους ζωντανά.

Με πληροφορίες από: Reader