Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοποθετούμενος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο αείμνηστος καλλιτέχνης «έσβησε» στα 54 του χρόνια σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες. Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στην τροπή που παίρνει η υπόθεση, κάνοντας λόγο για «εγκληματική δράση» και τονίζοντας ότι «σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε».

Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να εκφράσει τις σκέψεις του δημόσια, μέσω των social media, σχετικά με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και την εξέλιξη της υπόθεσης. Στην ανάρτησή του, ο κωμικός αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «με μία εγκληματική δράση που αναμένουμε την δικαστική εξέλιξη όλο το μουσικό φάσμα χαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Ο αείμνηστος καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν 54 ετών, απεβίωσε σε ιδιωτικό ιατρείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του παραμένουν, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ως καλλιτέχνης και σταρ

Στο κείμενό του, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας περιγράφει τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο που «τραγουδούσε με ροζ κοστούμι και χρυσές μπότες Διονυσίου και γνώριζε την αποθέωση». Τα τραγούδια του ήταν πασίγνωστα, ενώ ο ίδιος θεωρούνταν ένας σταρ, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται.

Ο κωμικός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, κάνοντας λόγο για «σκοτάδια, διαχείριση άσχημη και απρόβλεπτες συμπεριφορές». Επεσήμανε πως για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο προσκήνιο και «γεννάει λεφτά» αλλά «μαυρίζει στην ψυχή», φταίνε όλοι, και κυρίως ο ίδιος.

Η ψυχολογική διάσταση της απώλειας του εαυτού

Ο Τσουβέλας προχώρησε σε μια πιο βαθιά ανάλυση της ψυχολογικής κατάστασης, υποστηρίζοντας ότι «όταν χάσεις τον εαυτό σου δεν φταις μετά». Περιέγραψε την αίσθηση του να ζει κανείς «έξω απ’ το σώμα του και παράλληλα», πιστεύοντας πως είναι «άτρωτος» και ότι «με έναν μαγικό τρόπο θα την σκαπουλάρει».

Στην ανάρτησή του, ο κωμικός αναφέρει ότι τέτοιοι άνθρωποι «χαμογελούν στο μοιραίο» και συνεχίζουν, κρύβοντας τα προβλήματα πίσω από το χειροκρότημα και την αποθέωση. Τόνισε ότι «οι άνθρωποι που έχουν πάνω τους φώτα σκαλίζουν την κατάθλιψη και είναι εκτεθειμένοι και απροετοίμαστοι», βιώνοντας «ανασφάλειες, στεναχώριες και συμπεριφορές» πιο έντονα.

«Σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας υπογράμμισε με έμφαση ότι «σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει επειδή ξέφυγε». Απηύθυνε επίσης μια προειδοποίηση προς όσους ενδεχομένως «χαίρονται υποσυνείδητα» επειδή «ένας πασίγνωστος ήρθε στα μέτρα σας και κάτω απ’ τη γη».

Ο κωμικός σημείωσε τη δυσκολία του να είναι κανείς μόνος «μέσα σε τόσα φώτα και τόσο κόσμο». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «δεν δικαιολογεί επουδενί συμπεριφορές μήτε ενδεχόμενες καταχρήσεις», αλλά ένιωθε την υποχρέωση να γράψει για τον άνθρωπο που έφυγε.

Το δώρο της ζωής και η αξία της

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με μια σκέψη για την αξία της ζωής. «Η ζωή είναι δώρο και αποτέλεσμα εκατομμυρίων συμπτώσεων», έγραψε, προσθέτοντας ότι «είναι θαύμα».

Εξέφρασε τη στενοχώρια του για το γεγονός ότι η ζωή «έγινε πιο φτηνή στις μέρες μας και δεν υπολογίζεται το ίδιο». Κατέληξε με μια αναφορά στα τραγούδια του Μαζωνάκη, δηλώνοντας πως «πάντα όταν θα μπαίνει η εισαγωγή του βιολιού απ’ το μου λείπεις θα έχουν χιλιάδες άνθρωποι την ίδια σκέψη».

Με πληροφορίες από: News.gr