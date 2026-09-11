Ο Βασίλης Ζούλιας για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήταν ένας βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος»

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, Βασίλης Ζούλιας, προέβη σε μια βαθιά προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, με αφορμή τον αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μέσα από το κείμενό του, ο Ζούλιας αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του εθισμού, μοιραζόμενος τις δικές του σκέψεις και βιώματα γύρω από αυτό το ευαίσθητο θέμα.

Στην ανάρτησή του, ο σχεδιαστής έθιξε τον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη μεγάλη σημασία της στήριξης προς όσους βιώνουν δύσκολες στιγμές. Η τοποθέτησή του ήταν άμεση και συγκινητική, προκαλώντας προβληματισμό.

Η προσωπική ανάρτηση του σχεδιαστή

Ο Βασίλης Ζούλιας, μέσα από την προσωπική του ανάρτηση, δεν δίστασε να εκφράσει την απογοήτευσή του για όσους δεν έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως «αυτούς που πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν τον Μαζω δεν θέλει να τους ακούσει κανείς… όλους τους άλλους που χτυπιούνται για το ποιος φταίει να προσέξετε. Είναι αυτοί που πραγματικά δεν νοιάστηκαν ποτέ».

Ο σχεδιαστής υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική προσέγγιση και βοήθεια, τονίζοντας την υποκρισία που συχνά επικρατεί σε τέτοιες καταστάσεις. Οι σκέψεις του επικεντρώθηκαν στην αλήθεια πίσω από τις δημόσιες αντιδράσεις και την πραγματική φροντίδα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο εθισμός

Αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Βασίλης Ζούλιας τον περιέγραψε ως έναν «βαθιά δυστυχισμένο άνθρωπο». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Μαζωνάκης «προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί από όλο αυτό τον πόνο και την δυστυχία την οποία δυστυχώς γνωρίζω πολύ καλά».

Ο Ζούλιας τόνισε ότι η καλύτερη περίοδος για τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν όταν έκανε «κάτι ουσιαστικό για την ασθένεια του εθισμού, ζητώντας την σωστή βοήθεια». Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του, καθώς ο τραγουδιστής «δυστυχώς δεν παρέμεινε» σε αυτή την προσπάθεια, αφήνοντας να εννοηθεί η δυσκολία της διατήρησης της θεραπείας.

Η αλήθεια για την πορεία του εθισμού

Στο πλαίσιο της ανάρτησής του, ο σχεδιαστής αναφέρθηκε σε μια φράση που είχε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενο post του και είχε προκαλέσει αντιδράσεις: «φυλακές, ιδρύματα και θάνατος». Ο Βασίλης Ζούλιας εξήγησε ότι αυτή η φράση δεν είναι δική του επινόηση, αλλά αναφέρεται σε «κάποια πολύ σημαντικά βιβλία σε σχέση με την ασθένεια του εθισμού».

Πρόσθεσε δε, ότι η συγκεκριμένη φράση «είναι η μόνη αλήθεια για την πορεία ενός εθισμένου ανθρώπου», τονίζοντας ότι «το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο με ακρίβεια και με αυτήν ακριβώς την σειρά». Ο Ζούλιας υπογράμμισε ότι αυτή η διαπίστωση «έχει γραφεί από εμπειρία πολλών δεκαετιών πάνω σε αυτή την ασθένεια που λέγεται ΕΘΙΣΜΟΣ».

Μια κοινή εμπειρία

Ο Βασίλης Ζούλιας έκλεισε την ανάρτησή του με μια προσωπική εξομολόγηση, δηλώνοντας ότι, παρόλο που δεν γνώριζε καλά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ένιωθε ότι τον ήξερε «όπως ξέρω το ίδιο μου το πετσί… πρόβατα στην ίδια στάνη». Αυτή η φράση υποδηλώνει μια βαθιά κατανόηση και ταύτιση με την εμπειρία του εθισμού.

Τέλος, ο σχεδιαστής σημείωσε ότι, ενώ είναι σημαντικό «να βρεθούν οι υπεύθυνοι και οι αιτίες κτλ κτλ κτλ», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «τελικά ένας είναι ο υπεύθυνος», αφήνοντας ένα μήνυμα για την προσωπική ευθύνη στην αντιμετώπιση του εθισμού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr