Ο Σάσα Μπάρον Κοέν πρωταγωνιστεί στο «The Popinjay Cavalier» του Κουέντιν Ταραντίνο στο Γουέστ Εντ

Ο βρετανός κωμικός Σάσα Μπάρον Κοέν αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη θεατρική παραγωγή του Κουέντιν Ταραντίνο, με τίτλο «The Popinjay Cavalier». Η παράσταση αυτή αναμένεται να σηκώσει αυλαία στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου την άνοιξη του 2027. Η είδηση αυτή αποκαλύφθηκε από το Deadline, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού για τη νέα καλλιτεχνική προσπάθεια του διάσημου σκηνοθέτη.

Η νέα θεατρική παραγωγή

Το «The Popinjay Cavalier» περιγράφεται ως μια περιπετειώδης κωμωδία εποχής, με την υπόθεση να τοποθετείται χρονικά στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1830. Η θεατρική αυτή παραγωγή, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο, συνυπογράφεται από δύο ισχυρά ονόματα του χώρου: την Sonia Friedman Productions και την Sony Pictures Entertainment.

Η σύνοψη του έργου το χαρακτηρίζει ως μια «ξέφρενη κωμωδία μεταμφιέσεων και εξαπάτησης». Η έμπνευσή του προέρχεται από τα μεγαλειώδη έργα περιπέτειας τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου. Πρόκειται για έναν σαρωτικό εορτασμό του θεάτρου και του έντονου ρομαντισμού που το διακατέχει, όλα αυτά δοσμένα μέσα από το χαρακτηριστικό στυλ και το αδιαμφισβήτητο χιούμορ του Κουέντιν Ταραντίνο, υποσχόμενο μια μοναδική εμπειρία για τους θεατές.

Η εμπλοκή του Κουέντιν Ταραντίνο

Ο σκηνοθέτης του φημισμένου «Pulp Fiction», ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να διαμένει στο Τελ Αβίβ, είχε αποκαλύψει τον περασμένο χρόνο τις προθέσεις του να ασχοληθεί με ένα θεατρικό έργο. Είχε δηλώσει επίσης ότι σχεδιάζει να μετακομίσει οικογενειακώς στην Αγγλία, με σκοπό να αφοσιωθεί πλήρως και αποκλειστικά στην προετοιμασία και την υλοποίηση αυτής της παράστασης.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Ταραντίνο είχε τονίσει τη σημασία του έργου για την καριέρα του: «Το έργο έχει γραφτεί. Είναι εκατό τοις εκατό το επόμενο βήμα μου. Θα βάλουμε το νερό στο αυλάκι τον Ιανουάριο. Πιθανότατα θα απορροφήσει από ενάμιση έως δύο χρόνια από τη ζωή μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στο νέο αυτό εγχείρημα.

Προηγούμενη συνεργασία με τον Σάσα Μπάρον Κοέν

Η συνεργασία μεταξύ του Κουέντιν Ταραντίνο και του Σάσα Μπάρον Κοέν δεν αποτελεί μια εντελώς νέα εξέλιξη στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Ο Ταραντίνο είχε αρχικά επιλέξει τον Μπάρον Κοέν για να ενσαρκώσει έναν μικρό ρόλο στο γουέστερν «Django Unchained», μια ταινία που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2012.

Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, ο βρετανός ηθοποιός είχε τελικά αποχωρήσει από την παραγωγή της ταινίας. Ο λόγος της αποχώρησής του ήταν η δέσμευσή του να πρωταγωνιστήσει στη μεταφορά του δημοφιλούς μιούζικαλ «Les Misérables», το οποίο σκηνοθέτησε ο Τομ Χούπερ. Η επικείμενη πρεμιέρα του «The Popinjay Cavalier» σηματοδοτεί έτσι την πρώτη τους πλήρη συνεργασία σε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέατρο.

Οι παραγωγοί της παράστασης

Την παραγωγή του «The Popinjay Cavalier» συνυπογράφουν δύο σημαντικοί και αναγνωρισμένοι φορείς του θεατρικού και κινηματογραφικού χώρου: η Sonia Friedman Productions και η Sony Pictures Entertainment. Η εμπλοκή τους προσδίδει κύρος και ενισχύει τις προσδοκίες για την ποιότητα της επερχόμενης παράστασης.

Η Sonia Friedman Productions, ειδικότερα, διαθέτει ένα εντυπωσιακό ενεργητικό με πλήθος μεγάλων θεατρικών επιτυχιών. Μεταξύ των πιο γνωστών και επιτυχημένων παραγωγών της συγκαταλέγονται τα «Paddington: The Musical» και «Harry Potter and the Cursed Child». Αυτές οι προηγούμενες επιτυχίες υπογραμμίζουν την αποδεδειγμένη εμπειρία και την ικανότητα των παραγωγών να φέρνουν στη σκηνή απαιτητικά, φιλόδοξα και ιδιαίτερα δημοφιλή έργα, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για το νέο εγχείρημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki