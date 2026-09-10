Γιώργος Μαζωνάκης: Τι δήλωσε ο δικηγόρος για τη διαθήκη και τις έρευνες

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, Χαράλαμπο Λυκούδη, να προβαίνει σε σημαντικές δηλώσεις. Μιλώντας το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή Live News, ο κ. Λυκούδης έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της διαθήκης του καλλιτέχνη, καθώς και για τις επόμενες νομικές κινήσεις που δρομολογούνται από την οικογένεια.

Το ζήτημα της διαθήκης

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης κλήθηκε να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα που τέθηκε από τον Νίκο Ευαγγελάτο, αναφορικά με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν ευρέως περί σύνταξης διαθήκης από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο δικηγόρος της οικογένειας ήταν σαφής στην τοποθέτησή του, δηλώνοντας ότι μέχρι την παρούσα στιγμή, δεν έχει καμία γνώση για την ύπαρξη ενός τέτοιου νομικού εγγράφου.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως η συγκεκριμένη δήλωση δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε συντάξει διαθήκη. Αντιθέτως, υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο δικηγόρος της οικογένειας δεν έχει λάβει γνώση για την ύπαρξη σχετικού εγγράφου μέχρι στιγμής. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει διαθήκη, η περιουσία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα περάσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της νόμιμης κληρονομικής διαδοχής, εξ αδιαιρέτου στους γονείς του και στις δύο αδελφές του.

Οι επόμενες νομικές ενέργειες

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Λυκούδης, η πρώτη άμεση κίνηση από την πλευρά της οικογένειας αφορά τον διορισμό ενός τεχνικού συμβούλου. Αυτός ο σύμβουλος θα έχει την ευθύνη να βρίσκεται μαζί με τους κρατικούς ιατροδικαστές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της νεκροψίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί.

Παράλληλα, ο δικηγόρος αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας ενός καταλόγου ανακριτικών ενεργειών. Αυτές οι ενέργειες θα ζητηθούν να πραγματοποιηθούν από την αρμόδια υπηρεσία που έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για την υπόθεση. Ο κ. Λυκούδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «έχει μεγάλο βάθος η υπόθεση».

Αιτήματα για την προανάκριση

Μεταξύ των αιτημάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ανακριτικών πράξεων συγκαταλέγεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επιπλέον, ζητείται η ενδελεχής διερεύνηση των πρώτων τηλεφωνικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η αναζήτηση και εξέταση τυχόν φωτογραφιών που ενδεχομένως τραβήχτηκαν κατά το αρχικό στάδιο του περιστατικού. Τέλος, θα ζητηθεί η λεπτομερής εξέταση των πληροφοριών που δόθηκαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, τη στιγμή που έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, για την πληρέστερη διαλεύκανση των συνθηκών.

Οι αποφάσεις για την κηδεία

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η οικογένεια, ωστόσο, έχει εκφράσει την επιθυμία η τελετή να πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια, καθώς πρόκειται για τη γενέτειρα πόλη του τραγουδιστή.

Οι οριστικές αποφάσεις για την εξόδιο ακολουθία θα ληφθούν μόνο αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ιατροδικαστικές διαδικασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι καθοριστικές για τις επόμενες ενέργειες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr