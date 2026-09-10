Συγκλονισμένη η Έλενα Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήσουν ένας και μοναδικός, Άρχοντας, Αυτοκράτορας»

Συγκλονισμένη είναι η Έλενα Παπαρίζου από τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η τραγουδίστρια επέλεξε να εκφράσει τα συναισθήματά της μέσα από μια μακροσκελή και συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα διαδικτυακό αντίο στον καλό της φίλο και συνάδελφο.

Η Παπαρίζου και ο Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί τηλεοπτικά τις τελευταίες σεζόν, ενώ τους συνέδεε μια μακροχρόνια φιλία. Η ανάρτησή της αποτελεί έναν φόρο τιμής στον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που γνώριζε για πάνω από δύο δεκαετίες.

Μια φιλία άνω των 20 ετών

Όπως ανέφερε η ίδια στην ανάρτησή της, η γνωριμία τους μετρούσε πάνω από 20 χρόνια, γεγονός που καθιστά τα λόγια της ιδιαίτερα φορτισμένα. «Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα», έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το βάθος της σχέσης τους και τον πόνο της απώλειας.

Η Έλενα Παπαρίζου περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως «έναν και μοναδικό», έναν «Άρχοντα», έναν «Αυτοκράτορα» και «Ανεπανάληπτο». Τόνισε τον ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με τον κόσμο, κάνοντάς τον να χαίρεται, να συγκινείται και να τραγουδάει μαζί του.

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Οι προσωπικές στιγμές και η ευαισθησία της ψυχής του

Πέρα από τη δημόσια εικόνα του καλλιτέχνη, η Έλενα Παπαρίζου στάθηκε στις προσωπικές πτυχές του Γιώργου Μαζωνάκη. «Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού», ανέφερε, αναδεικνύοντας την ευαίσθητη πλευρά του.

Στις αναμνήσεις της συμπεριλαμβάνονται το χιούμορ του, το χαμόγελό του και οι στιγμές που μοιράστηκαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσωπικές τους κουβέντες, οι οποίες είχαν πάντα ένα «απίστευτο βάθος», γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, αποκαλύπτοντας την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής του. Όλα όσα μοιράστηκαν μέσα σε τόσα χρόνια, όπως είπε, θα τα κρατάει πάντα μέσα της.

Το αιώνιο ταξίδι του «Αυτοκράτορα»

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κόσμος λάτρεψε και θα συνεχίσει να λατρεύει τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς «άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά». Τόνισε ότι θα ζει μέσα από τα τραγούδια του, στις αναμνήσεις και στις στιγμές που χάρισε στο κοινό του.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού: «Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα για σένα. Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας.»

Με πληροφορίες από: news.gr