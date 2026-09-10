Γιώργος Παυριανός: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της νύχτας» του Μαζωνάκη

Ο γνωστός στιχουργός Γιώργος Παυριανός φιλοξενήθηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το τραγούδι «Παιδί της νύχτας». Ο Παυριανός εξήγησε πώς, παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις, η πορεία τον διέψευσε και μαζί δημιούργησαν τραγούδια που άφησαν εποχή.

Η αρχική επιφύλαξη του στιχουργού

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Παυριανός στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο, στην αρχή δεν επιθυμούσε να γράψει τραγούδια για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Παρόλο που ο τραγουδιστής ήταν πολύ νέος τότε, ο Παυριανός τον θεωρούσε αρκετά λαϊκό για τα δικά του γούστα, κάτι που τον έκανε να είναι διστακτικός απέναντι σε μια πιθανή συνεργασία.

Ωστόσο, η πρώτη τους επαφή ήρθε με αφορμή τον Νίκο Μουρατίδη, ο οποίος ήταν τότε ο μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Παυριανός περιέγραψε την εμπειρία του από μία εμφάνιση του Μαζωνάκη σε μαγαζί, όπου τραγουδούσε μαζί με τον Ρόκκο. Εκεί, παρότι η αρχική του εντύπωση παρέμενε ότι ήταν «πολύ λαϊκός», εντυπωσιάστηκε από συγκεκριμένα στοιχεία του καλλιτέχνη.

Η ζεστή φωνή και η θεατρικότητα

Παρά την αρχική του άρνηση να του γράψει τραγούδι, ο Γιώργος Παυριανός βρήκε στον Γιώργο Μαζωνάκη χαρακτηριστικά που τον κέρδισαν. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι του άρεσε η ζεστή φωνή του τραγουδιστή, καθώς και η θεατρικότητα που επέδειξε πάνω στη σκηνή. Αυτά τα στοιχεία τον εντυπωσίασαν και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της συνεργασίας τους.

Η οριστική αλλαγή στάσης του στιχουργού ήρθε όταν ο Νίκος Μουρατίδης τον κάλεσε στο σπίτι του, όπου βρισκόταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εκεί, ο τραγουδιστής του εξέφρασε με «τόση γλύκα και παράπονο» τη λύπη του που ο Παυριανός δεν ήθελε να του γράψει ένα τραγούδι. Αυτή η στιγμή προκάλεσε στον Παυριανό τύψεις, με αποτέλεσμα να υποσχεθεί στον Μαζωνάκη ότι θα του έγραφε.

Η έμπνευση πίσω από το «Παιδί της νύχτας»

Έτσι, ο Γιώργος Παυριανός έγραψε το «Παιδί της νύχτας», ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο στιχουργός αποκάλυψε ότι το «κουκούτσι» του τραγουδιού, δηλαδή ο πυρήνας του νοήματος, βρίσκεται στον στίχο «μία ψυχή είμαι εγώ, μονάχος είμαι και πονάω».

Επιπλέον, ο Παυριανός εξήγησε την έμπνευση πίσω από τον στίχο «Αλλάξανε τα πλάνα μου», ο οποίος προέκυψε από τη συνήθεια του Μαζωνάκη να λέει συνεχώς ότι θα πήγαινε να φάει στη μητέρα του. Ο στιχουργός τόνισε επίσης ότι, σε αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη, το «Παιδί της νύχτας» δεν είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Αντιθέτως, γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει στην υπέρβαση των κακών συνηθειών και όχι ενός έρωτα.

Η ωριμότητα και η αντίληψη του καλλιτέχνη

Ο Γιώργος Παυριανός περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν καλλιτέχνη με «ωριμότητα και μεγάλη αντίληψη», χαρακτηριστικά που θεωρεί πολύ σημαντικά. Αυτές οι ιδιότητες, σε συνδυασμό με τη ζεστή φωνή και τη θεατρικότητά του, συνέβαλαν στην επιτυχημένη συνεργασία τους και στην δημιουργία τραγουδιών που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr