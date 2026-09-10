«Artificial»: Ο Άντριου Γκάρφιλντ υποδύεται τον ιδρυτή της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, στη νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο

Η Neon κυκλοφόρησε πρόσφατα το teaser trailer της ταινίας «Artificial», σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους ανήμερα των Χριστουγέννων. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος υποδύεται τον ιδρυτή της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Το φιλμ εστιάζει στο σκάνδαλο που ξέσπασε το 2023, όταν ο Άλτμαν απολύθηκε ξαφνικά και επαναπροσλήφθηκε μόλις πέντε ημέρες αργότερα, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον τεχνολογικό κόσμο.

Το θέμα της ταινίας και ο πρωταγωνιστής

Ο Άντριου Γκάρφιλντ αναλαμβάνει τον ρόλο του Σαμ Άλτμαν, παρουσιάζοντας τον ιδρυτή της OpenAI εν μέσω της πίεσης του έντονου ανταγωνισμού στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ταινία εμβαθύνει στο σκάνδαλο που σημάδεψε την πορεία του Άλτμαν το 2023, όταν η ξαφνική απόλυσή του από την εταιρεία του προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η αφήγηση επικεντρώνεται στις πέντε ημέρες που ακολούθησαν την απόλυσή του, μέχρι την επαναπρόσληψή του, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές αναταράξεις και τις δυναμικές εξουσίας που διαμόρφωσαν την εξέλιξη αυτή. Η επιλογή του Γκάρφιλντ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο υπογραμμίζει την πρόθεση του σκηνοθέτη να εξερευνήσει την πολυπλοκότητα της προσωπικότητας του Άλτμαν και τον αντίκτυπο των αποφάσεών του.

Το πολυπληθές καστ και οι ρόλοι

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει μια σειρά από καταξιωμένους ηθοποιούς που ενσαρκώνουν σημαντικά πρόσωπα από τον κόσμο της τεχνολογίας. Ο Άικ Μπάρινχολτζ εμφανίζεται ως ο συνιδρυτής της OpenAI, Έλον Μασκ, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην απεικόνιση των σχέσεων και των συγκρούσεων εντός της εταιρείας.

Η Μόνικα Μπαρμπάρο υποδύεται την πρώην CTO του OpenAI, Μίρα Μουράτι, ενώ ο Γιούρα Μπορίσοφ, γνωστός από την εμφάνισή του στην ταινία «Anora», αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώην επικεφαλής επιστήμονα της OpenAI, Ιλία Σουτσκέβερ. Τέλος, ο βραβευμένος με Νόμπελ Τζέφρι Χίντον, μια εμβληματική μορφή στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενσαρκώνεται από τον Μαρκ Ράιλανς, συμπληρώνοντας ένα καστ που υπόσχεται να αποδώσει τις πολύπλοκες προσωπικότητες του τεχνολογικού τοπίου.

Σκηνές από το teaser trailer

Το teaser trailer που κυκλοφόρησε από την Neon προσφέρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της ταινίας. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, ο Άντριου Γκάρφιλντ, στον ρόλο του Σαμ Άλτμαν, κατεβαίνει τη σκάλα μιας πολυτελούς έπαυλης. Η κάμερα τον ακολουθεί καθώς εισέρχεται σε ένα υπόγειο δωμάτιο, το οποίο είναι γεμάτο με δεκάδες πολυβόλα, μια εικόνα που δημιουργεί έντονο προβληματισμό για το μήνυμα που θέλει να περάσει η ταινία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σκηνής, ο Άλτμαν ακούγεται να δηλώνει με αποφασιστικότητα: «Το μέλλον είναι αναπόφευκτο». Η δήλωσή του συνεχίζεται με μια πιο δραματική και προφητική νότα: «Οι χώρες θα καταρρεύσουν. Οι βιομηχανίες θα καταρρεύσουν. Και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους σε αυτόν τον νέο κόσμο». Αυτές οι φράσεις υπογραμμίζουν το όραμα του χαρακτήρα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ρόλο της στην αναμόρφωση της παγκόσμιας τάξης.

Οι δηλώσεις του Άντριου Γκάρφιλντ

Ο ίδιος ο Άντριου Γκάρφιλντ, σε συνέντευξή του στο Esquire, αναφέρθηκε στην προσέγγισή του στον ρόλο του Σαμ Άλτμαν, διευκρινίζοντας τη σχέση του με το πρόσωπο που υποδύεται. «Δεν γνωρίζω τον Σαμ Άλτμαν. Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε ο ηθοποιός, τονίζοντας ότι η ερμηνεία του βασίζεται στην έρευνα και όχι σε προσωπική επαφή ή εμπειρία.

Ο Γκάρφιλντ πρόσθεσε μια σημαντική παρατήρηση σχετικά με την ευθύνη που φέρουν προσωπικότητες σαν τον Άλτμαν: «Αλλά νομίζω ότι όποιος αναλαμβάνει αυτό το επίπεδο ευθύνης για μια εταιρεία ή μια τεχνολογία που πρόκειται να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην ψυχή της ανθρωπότητας [πρέπει να έχει] μια συγκεκριμένη ικανότητα να αποστασιοποιείται». Αυτή η δήλωση προσφέρει μια οπτική γωνία για το πώς ο ηθοποιός αντιλαμβάνεται τον σύνθετο χαρακτήρα του Άλτμαν και τις ηθικές προεκτάσεις της δουλειάς του στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki