Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο στην Κηφισιά λίγες μέρες πριν τον θάνατό του

Η είδηση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται από τις αρχές και το ελληνικό FBI, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί μία κλινική πλασμαφαίρεσης, από όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς τις αισθήσεις του, καταλήγοντας λίγη ώρα αργότερα. Ωστόσο, μόλις λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, ο γνωστός ερμηνευτής είχε βιώσει ένα παρόμοιο περιστατικό κατάρρευσης.

Προηγούμενη κατάρρευση σε εστιατόριο της Κηφισιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Live News, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει ξανά το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026. Το περιστατικό συνέβη σε εστιατόριο στην Κηφισιά, όπου ο τραγουδιστής βρισκόταν για φαγητό με την παρέα του. Γύρω στις 19:00, φέρεται να λιποθύμησε ενώ καθόταν στο τραπέζι.

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στην εκπομπή, περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν στην περιοχή των Βορείων Προαστίων: «Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα». Ο ίδιος μάρτυρας συμπλήρωσε ότι ο υπεύθυνος του μαγαζιού και η παρέα του προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση με διακριτικότητα, βγάζοντας τον τραγουδιστή έξω από την πίσω πόρτα. Φαινόταν ότι ο χειρισμός του περιστατικού είχε ως στόχο να μην πάρει έκταση το θέμα.

Διακριτικοί χειρισμοί και άφιξη ασθενοφόρου

Για το ίδιο περιστατικό, ένας δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας, επίσης στο Live News, παρείχε επιπλέον λεπτομέρειες. «Είδαμε ασθενοφόρο και λέγαμε κάτι γίνεται, κάποιος πέθανε. Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα, να μην καταλάβει ο κόσμος», ανέφερε. Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 20:30 και 21:00, καθώς άρχιζε να νυχτώνει.

Σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα, ένα μαύρο αυτοκίνητο είχε κλείσει τον δρόμο μπροστά από το κατάστημα, ώστε να μην περνούν άλλα οχήματα. Το ασθενοφόρο έφτασε περίπου μισή με μία ώρα αργότερα και μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος. Η όλη διαδικασία έγινε με μεγάλη διακριτικότητα, χωρίς να μαζευτεί κόσμος και επικρατούσε «πολλή ησυχία», καθώς κανένας δεν είχε βγει έξω.

Τα αίτια του θανάτου υπό διερεύνηση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς. Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού FBI, διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Η έρευνα επικεντρώνεται και στην επίσκεψή του σε κλινική πλασμαφαίρεσης, από όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς τις αισθήσεις του, λίγο πριν τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από: newsit.gr