«Κανακαρά»: Η νέα σειρά του Mega με πρεμιέρα το β’ μισό της σεζόν

Το τηλεοπτικό κανάλι Mega ανακοίνωσε επίσημα τη νέα του σειρά, με τίτλο «Κανακαρά». Πρόκειται για μια παραγωγή εποχής που υπόσχεται να ταξιδέψει τους τηλεθεατές στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50, φωτίζοντας μια ιδιαίτερη πτυχή της ελληνικής παράδοσης. Η σειρά, η οποία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα το β’ μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν, φέρει την υπογραφή του Στάμου Τσάμη στη σκηνοθεσία και των Σοφίας Καζαντζιάν και Μάριου Ιορδάνου στο σενάριο.

Το έθιμο της «Κανακαρά» και η υπόθεση

Η ιστορία της σειράς «Κανακαρά» επικεντρώνεται σε έναν τόπο και μια εποχή όπου η μητριαρχία αποτελούσε βασικό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με αυτό το άγραφο νόμο, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και, το σημαντικότερο, την ευθύνη για την ευημερία ολόκληρης της οικογένειας. Αυτή η κόρη ήταν γνωστή ως η «Κανακαρά» της οικογένειας, φέροντας ένα βαρύ φορτίο στις πλάτες της.

Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή είχε την υποχρέωση να παραμείνει στο πλευρό της πρωτότοκης, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά παρουσιάζει την ιστορία των δίδυμων αδελφών Ερινιάς και Σοφίας, οι οποίες γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Αυτά τα ελάχιστα λεπτά είναι αρκετά για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές πορείες ζωής για τις δύο αδελφές.

Η δοκιμασία των ορίων της αγάπης

Η κεντρική πλοκή της «Κανακαρά» εξελίσσεται όταν η Ερινιά, η πρωτότοκη αδελφή, συνειδητοποιεί ότι αδυνατεί να αποκτήσει παιδί. Μπροστά σε αυτή τη δυσκολία, ζητά από τη Σοφία, τη μικρότερη αδελφή της, μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Αυτή η επιθυμία της Ερινιάς αναμένεται να δοκιμάσει τα όρια της αγάπης που ενώνει τις δύο αδελφές και να κλονίσει τον δεσμό τους.

Μέσα από αυτή την προσωπική ιστορία, η νέα παραγωγή του Mega έρχεται να αναδείξει μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, όπου ο άγραφος νόμος δεν είναι απλώς μια συνήθεια, αλλά μετατρέπεται σε πεπρωμένο για τους χαρακτήρες. Η σειρά εξερευνά τις επιπτώσεις αυτών των κανόνων στις ζωές των ανθρώπων και στις σχέσεις τους.

Το δημιουργικό επιτελείο και οι συντελεστές

Τη σκηνοθεσία της σειράς «Κανακαρά» έχει αναλάβει ο Στάμος Τσάμης, ενώ το σενάριο υπογράφουν η Σοφία Καζαντζιάν και ο Μάριος Ιορδάνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Σοφία Καζαντζιάν όσο και ο Μάριος Ιορδάνου περιλαμβάνονται και στο πολυπληθές καστ των ηθοποιών, αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο στη δημιουργία της παραγωγής.

Η συνεργασία αυτών των δημιουργών στοχεύει να προσφέρει μια αυθεντική και συνάμα συγκινητική απεικόνιση της ζωής στα Δωδεκάνησα του ’50, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εποχής μέσα από τις ανθρώπινες ιστορίες.

Το πολυπληθές καστ της παραγωγής

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Κανακαρά» συναντάμε την ταλαντούχα Έβελυν Ασουάντ, η συμμετοχή της οποίας είχε ανακοινωθεί από τον Ιούλιο. Μαζί της, ένα μεγάλο και αξιόλογο καστ ηθοποιών αναλαμβάνει να ζωντανέψει τους χαρακτήρες αυτής της ιστορίας εποχής.

Συγκεκριμένα, το καστ περιλαμβάνει τους: Εριφύλη Κιτζόγλου, Νίκο Λεκάκη, Γιώργο Καραμίχο, Χριστίνα Αλεξανιάν, Νίκο Αρβανίτη, Ελένη Βεργέτη, Στέλλα Γκίκα, Μάριο Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Σταύρο Καραγιάννη, Θανάση Καφενταράκη, Ελένη Κοκκίδου, Νεφέλη Κουρή, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Κατερίνα Κούτχια, Στέφανο Κυριακίδη, Νίκο Νικολάου, Σταυριανό Ξενουδάκη, Μιχάλη Οικονόμου, Ιωάννη Παπαζήση, Βλάση Πασιούδη, Τίτο Πίνακα και Σπύρο Τσεκούρα. Η πληθώρα των ηθοποιών υπογραμμίζει το εύρος και την πολυπλοκότητα της παραγωγής.

Πότε αναμένεται η πρεμιέρα

Η προβολή της νέας σειράς «Κανακαρά» από το Mega έχει προγραμματιστεί για το β’ μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη νέα αυτή παραγωγή που αναμένεται να προσφέρει μια διαφορετική οπτική στην ελληνική μυθοπλασία, με φόντο τα Δωδεκάνησα και τις παραδόσεις τους.

Με πληροφορίες από: Reader