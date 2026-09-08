Η «Μις Αυστρία» Λουτσία Σίσιτς πέθανε στα 22 της χρόνια

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Αυστρία η είδηση του θανάτου της Λουτσία Σίσιτς, η οποία είχε κατακτήσει το 2024 τον τίτλο της «Μις Αυστρία». Η 22χρονη έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, όπως γνωστοποίησε στενός φίλος της οικογένειάς της.

Η νεαρή κοπέλα, πίσω από τη λάμψη των καλλιστείων και το χαμόγελό της, έδινε από τη γέννησή της μια δύσκολη και διαρκή μάχη για τη ζωή, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η μάχη με το πρόβλημα στην καρδιά

Η Λουτσία Σίσιτς γεννήθηκε με σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά. Οι γιατροί είχαν διαγνώσει συγγενή βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα, μια κατάσταση που την οδήγησε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Συνολικά, η 22χρονη είχε υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η τελευταία από αυτές τις επεμβάσεις πραγματοποιήθηκε τον χειμώνα του 2025.

Δραματική περιπέτεια και αποκατάσταση

Στο παρελθόν, η ίδια είχε μιλήσει για μια ιδιαίτερα δραματική περιπέτεια που βίωσε σε ηλικία 13 ετών. Κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, χρειάστηκε να υποβληθεί σε ανάνηψη, μια κρίσιμη στιγμή για την υγεία της.

Μετά την ανάνηψη, η Λουτσία Σίσιτς υπέστη παράλυση στο αριστερό της πόδι. Ακολούθησε μια περίοδος νοσηλείας πέντε μηνών, καθώς και μια επίπονη και μακρά περίοδος αποκατάστασης, κατά την οποία χρειάστηκε να μάθει να περπατά από την αρχή.

Η κατάκτηση του τίτλου «Μις Αυστρία»

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε με την υγεία της, η Λουτσία Σίσιτς δεν εγκατέλειψε τα όνειρά της. Λίγα χρόνια μετά την περιπέτεια της παράλυσης και την αποκατάσταση, κατάφερε να στεφθεί «Μις Αυστρία».

Κατά τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό ομορφιάς, η Λουτσία Σίσιτς είχε επιλέξει να κρατήσει κρυφή την περιπέτεια της υγείας της. Όπως είχε εξηγήσει, δεν ήθελε να αντιμετωπιστεί με οίκτο ούτε να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης από την κριτική επιτροπή, επιθυμώντας να κριθεί αποκλειστικά για τα προσόντα της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr