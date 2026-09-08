Η τηλεθέαση της Δευτέρας: Ποια εκπομπή κέρδισε στη μάχη «Στούντιο 4» και «Studio στις 3»

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η τηλεοπτική ζώνη της ΕΡΤ1 υποδέχτηκε την πρεμιέρα του «Στούντιο 4», με τους Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο στους ρόλους των οικοδεσποτών. Η εκπομπή βρέθηκε αντιμέτωπη με το «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ, το οποίο παρουσιάζουν οι Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Η μάχη για την πρωτιά στην τηλεθέαση ήταν αναμενόμενη, με τις μετρήσεις να δείχνουν ότι το «Studio στις 3» επικράτησε και στις δύο κατηγορίες κοινού.

Η πρεμιέρα και οι οικοδεσπότες

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα για το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1. Η εκπομπή έκανε την εμφάνισή της με νέους οικοδεσπότες, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, οι οποίοι ανέλαβαν τα ηνία της παρουσίασης. Η συγκεκριμένη ημέρα σηματοδότησε την πρώτη φορά που το νέο σχήμα της ΕΡΤ1 βρέθηκε απέναντι από την αντίστοιχη εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Από την άλλη πλευρά, στην τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ, το «Studio στις 3» συνέχισε την πορεία του με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο. Η αναμέτρηση των δύο εκπομπών στην ίδια ζώνη προκάλεσε εύλογα το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και των αναλυτών, σχετικά με το ποια θα κατάφερνε να κερδίσει την προτίμηση των τηλεθεατών.

Η μάχη της τηλεθέασης

Η μάχη της τηλεθέασης μεταξύ των δύο εκπομπών, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις μετρήσεις της Nielsen, έδειξε νικητή το «Studio στις 3». Η εκπομπή του ΣΚΑΪ κατάφερε να αποσπάσει την πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών. Παρά την επικράτηση του «Studio στις 3», η διαφορά στην τηλεθέαση με το «Στούντιο 4» δεν ήταν μεγάλη.

Συγκεκριμένα, η απόσταση μεταξύ των δύο εκπομπών δεν ξεπέρασε τις δύο μονάδες σε καμία από τις δύο κατηγορίες κοινού. Αυτό υποδηλώνει έναν ανταγωνισμό με οριακές διαφορές, γεγονός που καθιστά τη συνέχεια της τηλεοπτικής σεζόν ακόμα πιο ενδιαφέρουσα για την εν λόγω ζώνη.

Αναλυτικά τα ποσοστά στο δυναμικό κοινό

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τα ποσοστά τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό, το «Studio στις 3» κατέγραψε μέσο όρο 7,9%. Η επίδοση αυτή του έδωσε το προβάδισμα έναντι του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1. Η εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης, στην ίδια κατηγορία κοινού, σημείωσε μέσο όρο 6%.

Η διαφορά του 1,9% στο δυναμικό κοινό, αν και έδωσε την πρωτιά στο «Studio στις 3», δείχνει ότι το «Στούντιο 4» κατάφερε να συγκεντρώσει ένα αξιόλογο ποσοστό τηλεθεατών στην πρεμιέρα του. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν τα πρώτα δεδομένα για την πορεία των δύο εκπομπών.

Τα αποτελέσματα στο γενικό σύνολο

Στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών, η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Studio στις 3», διατήρησε την πρωτοκαθεδρία. Συγκεκριμένα, σημείωσε ποσοστό τηλεθέασης 8,9% στον μέσο όρο. Η επίδοση αυτή επιβεβαίωσε την επικράτησή της και σε αυτή την κατηγορία.

Αντίστοιχα, το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 κατέγραψε στο γενικό σύνολο μέσο όρο 7,3%. Και σε αυτή την περίπτωση, η διαφορά με την πρωτοπόρο εκπομπή δεν ήταν μεγάλη, παραμένοντας εντός των δύο μονάδων. Τα συνολικά αυτά στοιχεία σκιαγραφούν το τοπίο της τηλεθέασης για την πρώτη αναμέτρηση των δύο εκπομπών.

Η ατάκα της πρεμιέρας

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «Στούντιο 4», οι παρουσιαστές Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνο προχώρησαν σε μια χαρακτηριστική δήλωση. Συγκεκριμένα, ανέφεραν την επική ατάκα: «Ευχαριστούμε που αδειάσαν το στούντιο τα παιδιά».

Η συγκεκριμένη ατάκα ακούστηκε στον αέρα της εκπομπής, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στην πρώτη τους εμφάνιση ως οικοδεσπότες. Αυτή η στιγμή ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν κατά την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν για την εκπομπή της ΕΡΤ1.

Με πληροφορίες από: Reader