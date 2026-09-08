Η Δανάη Μπάρκα ξεσπά για δημοσιεύματα υγείας: «Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά»

Η Δανάη Μπάρκα εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και ξέσπασε δημόσια με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια χαρακτήρισε τα εν λόγω κείμενα «γελοιότητες», ενώ προειδοποίησε πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά στο μέλλον. Τα επίμαχα δημοσιεύματα αφορούν θέματα υγείας που φέρεται να την αφορούν.

Το ξέσπασμα μέσω Instagram

Η αντίδραση της Δανάης Μπάρκα εκδηλώθηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Η παρουσιάστρια επέλεξε να δημοσιεύσει σε story της στιγμιότυπα οθόνης από τα δημοσιεύματα που την ενόχλησαν. Σε αυτά τα στιγμιότυπα, η ίδια πρόσθεσε τα σχόλιά της, τονίζοντας τη δυσαρέσκειά της για το περιεχόμενό τους.

Συγκεκριμένα, η Δανάη Μπάρκα χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ως «γελοιότητες». Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να αποδομήσει την αξιοπιστία των πληροφοριών που διακινούνταν και να εκφράσει την αγανάκτησή της για τον τρόπο που παρουσιάζονταν τα θέματα που την αφορούσαν.

Τα δημοσιεύματα για την υγεία και την εγκυμοσύνη

Τα δημοσιεύματα που προκάλεσαν την αντίδραση της Δανάης Μπάρκα αναφέρονταν σε «προβλήματα υγείας» που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει. Επιπλέον, έκαναν λόγο για υποτιθέμενες «απαγορεύσεις» που της είχε επιβάλει ο γιατρός της. Οι απαγορεύσεις αυτές, σύμφωνα με τα κείμενα, σχετίζονταν με την περίοδο της εγκυμοσύνης που φερόταν να διανύει.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ψευδείς και παραπλανητικές ειδήσεις. Η αναφορά σε ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα και, ειδικότερα, στην εγκυμοσύνη της, φαίνεται να ήταν το σημείο που την οδήγησε στο δημόσιο ξέσπασμα, καθώς επηρεάζει και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της.

Η προειδοποίηση για νομικές ενέργειες

Στο μήνυμά της, η Δανάη Μπάρκα ξεκαθάρισε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων. «Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια τόνισε ότι η κατάσταση έχει παραγίνει, ειδικά όταν τα δημοσιεύματα αφορούν ευαίσθητα θέματα υγείας και γίνονται αντιληπτά από τους οικείους της.

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι η συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα, έχει φτάσει στα όριά της. Η απειλή για νομικές ενέργειες αποτελεί μια σαφή προειδοποίηση προς όσους συνεχίζουν να διακινούν τέτοιου είδους πληροφορίες.

Έκκληση στο κοινό για προσοχή στις πηγές

Πέρα από την προσωπική της αντίδραση, η Δανάη Μπάρκα απηύθυνε έκκληση και προς το κοινό. «Παιδιά, μη διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες», έγραψε, αναφερόμενη σε «ντροπιαστικά site που εμφανίζονται σε Facebook και Instagram, χωρίς followers, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα». Τους κάλεσε να μην δίνουν κλικ σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Σε ένα δεύτερο story, η παρουσιάστρια ζήτησε από τους χρήστες να είναι «ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω». Επεσήμανε επίσης ότι «κάθε "κλικ" ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές», τονίζοντας τον ρόλο του κοινού στη διατήρηση ή τον τερματισμό της παραπληροφόρησης.

Τα όρια της παραπληροφόρησης και η ανοχή

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της, η Δανάη Μπάρκα υπογράμμισε ότι «η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια». Ξεκάθαρισε ότι σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, ανεξαρτήτως του ποιος την προωθεί, θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία της.

Τέλος, η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε τη σημασία της μη ανοχής σε τέτοιου είδους τακτικές. «Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι "οκ" όλα αυτά», κατέληξε, καλώντας σε μια πιο ενεργή στάση απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Με πληροφορίες από: Reader