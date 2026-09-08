Θοδωρής Αθερίδης: Γιόρτασε τα 27 χρόνια απεξάρτησης από το αλκοόλ

Ο Θοδωρής Αθερίδης γιόρτασε πρόσφατα τα 27 χρόνια από την επιτυχημένη του απεξάρτηση από το αλκοόλ, μια προσωπική επέτειο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον δημοφιλή ηθοποιό. Η 7η Σεπτεμβρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ημερομηνία στο ημερολόγιό του, καθώς ήταν η ημέρα του 1999 που αποφάσισε να σταματήσει οριστικά την κατανάλωση αλκοόλ. Ο καλλιτέχνης έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια και με απόλυτη ειλικρίνεια για αυτή τη σκληρή μάχη, προσπαθώντας να στείλει μηνύματα στήριξης σε όσους ακολουθούν σήμερα τον δικό του δρόμο.

Η σημασία της προσωπικής επετείου

Για τον Θοδωρή Αθερίδη, η 7η Σεπτεμβρίου δεν είναι μια απλή ημερομηνία, αλλά μια ημέρα ορόσημο. Την ημέρα αυτή, το 1999, έλαβε την απόφαση να εγκαταλείψει το αλκοόλ, ξεκινώντας μια πορεία απεξάρτησης που τον οδήγησε στη νηφαλιότητα. Ο ηθοποιός έχει επιλέξει να μοιράζεται ανοιχτά την εμπειρία του, όχι μόνο για να επιβεβαιώσει τη δική του δέσμευση, αλλά και για να προσφέρει ελπίδα και δύναμη σε άλλους ανθρώπους που παλεύουν με τον ίδιο εθισμό.

Μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Θοδωρής Αθερίδης αποδεικνύει ότι η απεξάρτηση είναι εφικτή, μεταφέροντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η ειλικρίνεια με την οποία προσεγγίζει το θέμα έχει βοηθήσει πολλούς να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και την ύπαρξη λύσεων για όσους βρίσκονται σε παρόμοια θέση.

Το οριακό σημείο και η απόφαση

Το 1999, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο της ζωής του. Όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, κοιμόταν μόλις μία ώρα την ημέρα, ενώ τις υπόλοιπες είκοσι τρεις ώρες κατανάλωνε αλκοόλ. Αυτή η κατάσταση τον έφερε αντιμέτωπο με τον κίνδυνο του θανάτου, καθώς συνειδητοποίησε ότι αν συνέχιζε έτσι, η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Πέρα από τον προσωπικό κίνδυνο, ο ηθοποιός παρατηρούσε και τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η «θολή» του κατάσταση στην τότε εννιάχρονη κόρη του. Η συνειδητοποίηση αυτών των συνεπειών αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην απόφασή του να δώσει τη μάχη της απεξάρτησης, μια μάχη από την οποία τελικά βγήκε νικητής.

Η αναζήτηση βοήθειας και η στήριξη

Για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του, ο Θοδωρής Αθερίδης ζήτησε βοήθεια από την ομάδα των Ανώνυμων Αλκοολικών. Εκεί, ακολούθησε ένα εντατικό πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο διήρκεσε για έξι μήνες. Η περίοδος αυτή αποδείχθηκε κρίσιμη για την πορεία του προς τη νηφαλιότητα.

Ένας παράγοντας που τον βοήθησε σημαντικά ήταν το γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά δεν είχε θεατρικές υποχρεώσεις, κάτι που του επέτρεψε να διαθέσει τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο για τις συνεδρίες και την πλήρη αφοσίωση στη διαδικασία. Επιπλέον, ο ηθοποιός έχει αναφέρει δημόσια ότι χρωστάει ένα μεγάλο μέρος της σωτηρίας του στην πρώην σύζυγό του, Ελένη Γκασούκα, η οποία στάθηκε δίπλα του με στήριξη και κατανόηση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Ο δημόσιος εορτασμός και το μήνυμα

Προκειμένου να τιμήσει αυτή την επέτειο, ο Θοδωρής Αθερίδης επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά του με το κοινό του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ανάρτησε ένα Instagram story στο οποίο έγραψε χαρακτηριστικά «27 χρόνια νηφάλιος». Η ανάρτηση αυτή συνοδευόταν από μια εκτέλεση του τραγουδιού «Η Σωτηρία της Ψυχής» από τη Μαρίζα Ρίζου, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στον εορτασμό.

Η πράξη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στάση του ηθοποιού να μιλάει ανοιχτά για τον αγώνα του. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δεσμεύεται ο ίδιος δημόσια για τη συνέχεια της νηφαλιότητάς του, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και ενθάρρυνσης σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιους εθισμούς, αποδεικνύοντας ότι η απεξάρτηση είναι μια εφικτή πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit