Ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου ήταν ο πρώτος καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο κ. Στάνκογλου μίλησε στους οικοδεσπότες Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη για διάφορες πτυχές της προσωπικής του ζωής, αναφερόμενος στην αγάπη του για τη μαγειρική, την καθημερινότητά του ως πατέρας με τη συνεπιμέλεια των παιδιών του, καθώς και τους προβληματισμούς του σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τη νέα γενιά.

Η έναρξη της νέας σεζόν στην ΕΡΤ

Το πρωινό της Δευτέρας σηματοδότησε την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν για την εκπομπή «Νωρίς νωρίς» στην ΕΡΤ, με τους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη να υποδέχονται τους τηλεθεατές. Ο Γιάννης Στάνκογλου είχε την τιμή να είναι ο πρώτος προσκεκλημένος της εκπομπής, δίνοντας το έναυσμα για τον νέο κύκλο συζητήσεων και συνεντεύξεων.

Στο πλαίσιο αυτής της εμφάνισης, ο ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό και τους παρουσιαστές προσωπικές του σκέψεις και εμπειρίες, προσφέροντας μια ειλικρινή ματιά στην καθημερινότητά του. Η συζήτηση κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις προσωπικές του συνήθειες και τα χόμπι του μέχρι τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και τις ανησυχίες του ως γονέας στη σύγχρονη εποχή.

Η αγάπη για τη μαγειρική ως χόμπι και διαλογισμός

Ο Γιάννης Στάνκογλου αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη και έντονη αδυναμία στη μαγειρική, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του. Όπως χαρακτηριστικά εκμυστηρεύτηκε, «πλέον είμαι αυτό που λέμε… του καναπέ. Θα κάτσω να δω μια ταινία, θα κάτσω να μαγειρέψω το φαγητό μου».

Για τον ηθοποιό, η μαγειρική δεν είναι απλώς μια ανάγκη, αλλά αποτελεί ένα πραγματικό χόμπι και, όπως ο ίδιος το περιέγραψε, έναν τρόπο διαλογισμού. Η ενασχόλησή του δεν περιορίζεται στην εκτέλεση έτοιμων συνταγών, καθώς προσπαθεί ενεργά να εφεύρει καινούργιες γεύσεις και συνταγές, επιδιώκοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην κουζίνα του. Αυτή η δραστηριότητα του προσφέρει χαλάρωση και μια μορφή προσωπικής έκφρασης.

Η συνεπιμέλεια και η καθημερινότητα με τα παιδιά

Ένα από τα κεντρικά θέματα της συζήτησης αφορούσε την οικογενειακή ζωή του Γιάννη Στάνκογλου και τον τρόπο που διαχειρίζεται τον ρόλο του πατέρα. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι, μετά τον χωρισμό του, έχει συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό του, γεγονός που διαμορφώνει σημαντικά την καθημερινότητά του και τον χρόνο που περνά με τα παιδιά του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στάνκογλου ανέφερε: «Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ, γιατί έχουμε συνεπιμέλια με την πρώην σύζυγο μου». Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, ο ηθοποιός αναλαμβάνει πλήρως τις οικογενειακές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της προετοιμασίας των γευμάτων για τα παιδιά, εφαρμόζοντας το χόμπι του στη μαγειρική και στην καθημερινή πρακτική.

Η σχέση με την κόρη του στην εφηβεία

Ο Γιάννης Στάνκογλου αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με την κόρη του, η οποία βρίσκεται στην ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας. Παρά τις προκλήσεις που μπορεί να φέρει αυτή η ηλικία, ο ηθοποιός τόνισε ότι η επικοινωνία μεταξύ τους είναι εξαιρετική και βασίζεται στην απόλυτη ειλικρίνεια.

«Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας», δήλωσε ο κ. Στάνκογλου. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου και της εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί μέσα στην οικογένειά του, επιτρέποντας την ελεύθερη έκφραση και την αμοιβαία κατανόηση.

Ο προβληματισμός για τα social media και τα παιδιά

Ένας από τους πιο έντονους προβληματισμούς που εξέφρασε ο Γιάννης Στάνκογλου αφορά τη σχέση των παιδιών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ψηφιακά παιχνίδια. Ο ηθοποιός εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο που τα παιδιά, και ειδικότερα ο γιος του και οι φίλοι του, είναι «κολλημένοι με τα παιχνίδια».

«Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο, γι’ αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα», πρόσθεσε ο κ. Στάνκογλου, τονίζοντας την ανάγκη να προσφέρονται εναλλακτικές δραστηριότητες στα παιδιά. Ο ηθοποιός παρατήρησε επίσης ότι «πλέον όλοι είναι μόνοι και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media», μια διαπίστωση που εντείνει την προσπάθειά του να καθοδηγήσει τα παιδιά του προς πιο ουσιαστικούς τρόπους επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, πέρα από τον ψηφιακό κόσμο.

Με πληροφορίες από: News.gr