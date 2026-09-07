Αντώνης Ρέμος: Η παραγωγή απαντά για τη σκηνή γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Αντιδράσεις προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη το στήσιμο της σκηνής για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου. Το σημείο εστίασης της συναυλίας είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις σχετικά με την εικόνα και την προστασία του μνημείου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μετά τη δημόσια συζήτηση, η εταιρεία Galaxias Live Productions εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα.

Αντιδράσεις για τη σκηνή γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η προετοιμασία για την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που θα λάβει χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε αντιδράσεις στην πόλη. Το στήσιμο της σκηνής, με επίκεντρο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έγινε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των πολιτών.

Οι αντιδράσεις αυτές επικεντρώθηκαν στην εικόνα του ιστορικού μνημείου και στην ανάγκη προστασίας του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών για την εγκατάσταση των υποδομών της συναυλίας.

Η απάντηση της παραγωγής

Απαντώντας στις ανησυχίες που εκφράστηκαν, η εταιρεία Galaxias Live Productions, που διοργανώνει τη συναυλία, προχώρησε στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης. Στην ανακοίνωσή της, η παραγωγή διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία του μνημείου.

Επιπλέον, η Galaxias Live Productions εξηγεί τον σχεδιασμό που έχει γίνει, τονίζοντας ότι όλες οι εργασίες υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία περιγράφει τη συναυλία ως μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο.

Σχεδιασμός για την ανάδειξη του μνημείου

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η παραγωγή επισημαίνει ότι έχουν προβλεφθεί και εφαρμοστεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του. Πέρα από την προστασία, έχει εκπονηθεί ειδικός σχεδιασμός για την ανάδειξη του μνημείου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Για τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί ειδικός φωτισμός, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών. Ο στόχος είναι, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να προβληθεί και να ταξιδέψει επάξια σε όλο τον κόσμο.

Μια ανοιχτή γιορτή για τη Θεσσαλονίκη

Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται ως μια μεγάλη γιορτή, η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο. Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, καθώς και να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Με τη δέσμευση αυτή, η παραγωγή συνεχίζει την ολοκλήρωση των εργασιών, με σκοπό τη δημιουργία μιας μεγάλης γιορτής που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και να ενώσει τους παρευρισκόμενους μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής, απευθυνόμενη σε όλες τις ηλικίες.

Με πληροφορίες από: thestival.gr