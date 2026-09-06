Σούζαν Σαράντον: Χάνω δουλειές λόγω της φιλοπαλαιστινιακής μου στάσης

Η βραβευμένη ηθοποιός Σούζαν Σαράντον δήλωσε σήμερα (6/9) ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επαγγελματικές συνέπειες εξαιτίας της έντονης υποστήριξής της προς τους Παλαιστίνιους. Η δήλωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου βρίσκεται για την προώθηση της νέας της ταινίας «The Echo Chamber». Η Σαράντον τόνισε πως, παρά τη μετατόπιση της κοινής γνώμης, συγκεκριμένα τμήματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας την αποφεύγουν λόγω της ακτιβιστικής της δράσης.

Επαγγελματικές συνέπειες και αποκλεισμός

Η Σούζαν Σαράντον αποκάλυψε πως οι επιπτώσεις στην καριέρα της είναι συγκεκριμένες και άμεσες, καθώς εξακολουθεί να χάνει ευκαιρίες εργασίας. «Πρόσφατα με απέκλεισαν από ταινίες, καθώς υπάρχουν πρακτορεία που συμβουλεύουν ανθρώπους να μη με προσλαμβάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνει.

Η ηθοποιός συνέδεσε αυτό το ζήτημα με τις υφιστάμενες δομές εξουσίας εντός της κινηματογραφικής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας ότι η ακτιβιστική της δράση έχει συγκεκριμένο τίμημα. Παρά την αναγνώριση και τις διακρίσεις που έχει λάβει στην πορεία της, η έντονη υποστήριξή της προς τους Παλαιστίνιους έχει οδηγήσει σε έναν επαγγελματικό αποκλεισμό από ορισμένους κύκλους του χώρου.

Η μετατόπιση της κοινής γνώμης

Η βραβευμένη ηθοποιός υπογράμμισε ότι οι επαγγελματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο όπου η κοινή γνώμη φαίνεται να μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο. Συγκεκριμένα, αυτή η μετατόπιση αφορά τη στάση απέναντι στην αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα.

Όπως δήλωσε η Σαράντον, η στάση του κοινού έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με την ιστορική σημασία της Παλαιστίνης. Επιπλέον, η αλλαγή αυτή αφορά και τους δεσμούς που συνδέουν το σιωνιστικό κίνημα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αμερικανική πολιτική, θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η ηθοποιός ανέφερε πως «για πολλούς ανθρώπους αποτέλεσε μεγάλη αποκάλυψη το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν τόσο μεγάλη οικονομική στήριξη στο Ισραήλ, κάτι που προηγουμένως δεν γνώριζαν σε τέτοιο βαθμό». Αυτή η διαπίστωση υποδηλώνει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις γεωπολιτικές σχέσεις και τις επιπτώσεις τους.

Παρουσία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η Σούζαν Σαράντον βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ιταλία, συμμετέχοντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η παρουσία της εκεί συνδέεται με την προώθηση της νέας της ταινίας, η οποία φέρει τον τίτλο «The Echo Chamber». Παρά το λαμπερό περιβάλλον ενός τόσο σημαντικού διεθνούς κινηματογραφικού γεγονότος, η ηθοποιός επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην επαγγελματική της ζωή.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, η Σαράντον επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας που την αποφεύγουν. Αυτή η αποφυγή συνδέεται άμεσα με την ακτιβιστική της δράση και τις δημόσιες τοποθετήσεις της υπέρ των Παλαιστινίων, φανερώνοντας τις συνέπειες των πολιτικών της πεποιθήσεων στον επαγγελματικό της χώρο.

Υποδοχή από το διεθνές κοινό

Παρά τις επαγγελματικές δυσκολίες και τους αποκλεισμούς που περιέγραψε από συγκεκριμένους κύκλους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Σούζαν Σαράντον εξέφρασε μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά την υποδοχή της από το ευρύ κοινό. Σημείωσε ότι σε επίπεδο κοινού, και ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο, αισθάνεται ότι εξακολουθεί να είναι ευπρόσδεκτη, κάτι που της προσφέρει μια αίσθηση υποστήριξης.

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια σαφή διάσταση μεταξύ της στάσης ορισμένων παραγόντων της βιομηχανίας και της αποδοχής που βρίσκει η ηθοποιός από τους θεατές παγκοσμίως. Το κοινό, ειδικά εκτός των στενών κύκλων του Χόλιγουντ, φαίνεται να εκτιμά τη στάση της και να μην την τιμωρεί για τις πολιτικές της απόψεις, σε αντίθεση με όσα βιώνει επαγγελματικά.

Με πληροφορίες από: Topontiki