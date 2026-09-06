Αντιδράσεις για το stage του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής

Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται για μια μεγάλη επετειακή συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, γιορτάζοντας τα 30 του χρόνια στο τραγούδι. Η εκδήλωση, η οποία αποτελεί την πρώτη μιας σειράς συναυλιών, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην πόλη. Οι ανησυχίες εστιάζονται στην ειδική κατασκευή του stage, η οποία έχει τοποθετηθεί δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αντιδράσεις για την τοποθέτηση του stage

Οι προετοιμασίες για την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, που θα λάβει χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου, έχουν προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Το γεγονός ότι η ειδική κατασκευή του χώρου της συναυλίας βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει δημιουργήσει προβληματισμό.

Η συναυλία διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του καλλιτέχνη στο τραγούδι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σειράς εκδηλώσεων, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί τον πρώτο σταθμό αυτής της επετειακής περιοδείας.

Η απάντηση της εταιρείας παραγωγής

Λόγω των αντιδράσεων που προέκυψαν, η εταιρεία Galaxias Live Productions, η οποία έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση προς καθησυχασμό. Στόχος της ανακοίνωσης ήταν να διευκρινίσει τις ενέργειες που έχουν γίνει και να απαντήσει στις ανησυχίες του κοινού.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι όλες οι εργασίες για τη μεγάλη επετειακή συναυλία έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, με ελεύθερη είσοδο.

Προστασία και ανάδειξη του μνημείου

Αναφορικά με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Galaxias Live Productions διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Πέρα από τα μέτρα ασφαλείας, έχει προβλεφθεί και η ανάδειξη του μνημείου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Συγκεκριμένα, έχει σχεδιαστεί ειδικός φωτισμός, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και οπτικών συστημάτων διεθνών προδιαγραφών. Ο στόχος είναι, κατά τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μαζί με την Παραλία και την πόλη της Θεσσαλονίκης, να ταξιδέψει επάξια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στόχος της συναυλίας και δέσμευση

Η διοργανώτρια εταιρεία υπογραμμίζει ότι η συναυλία έχει ως στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, καθώς και να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αυτή η δέσμευση αποτελεί τη βάση για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η εταιρεία δηλώνει ότι η εκδήλωση θα είναι μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της, κάθε ηλικίας. Πρόκειται για μια γιορτή που αναμένεται να αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και να ενώσει τους παρευρισκόμενους μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής.

Το μήνυμα του Αντώνη Ρέμου

Ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος, απευθυνόμενος στο κοινό, προσκαλεί τους πάντες να γιορτάσουν μαζί του τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30!», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας τον κόσμο το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Ο κορυφαίος ερμηνευτής τονίζει ότι μέσα από το τραγούδι, επί 30 χρόνια, έχουν μοιραστεί έρωτες και χωρισμούς, χαρές και μοναξιές, στιγμές που αποτελούν τις ζωές των ανθρώπων. Υπόσχεται ότι όλα αυτά τα συναισθήματα θα μετατραπούν στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ.

Τέλος, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρει ότι η ελεύθερη είσοδος είναι μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που του χαρίζει το κοινό, τραγουδώντας μαζί του επί 30 χρόνια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis