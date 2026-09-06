Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης: Στιγμές χαλάρωσης στα Κουφονήσια

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσης και ευτυχίας στα Κουφονήσια κατά τη διάρκεια των διακοπών τους τον Αύγουστο. Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, νέα στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές. Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι εμφανίζεται πιασμένο χέρι χέρι, μέσα στη χαρακτηριστική φυσική «Πισίνα» του νησιού.

Διακοπές στα Κουφονήσια και η «Πισίνα»

Το φετινό καλοκαίρι, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης επέλεξαν να επισκεφθούν αρκετά όμορφα μέρη της Ελλάδας για τις διακοπές τους, με τα Κουφονήσια να αποτελούν τον τελευταίο τους προορισμό. Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν ευχάριστες στιγμές στο νησί, απολαμβάνοντας το τοπίο και τη θάλασσα.

Ένα από τα σημεία που επισκέφθηκαν ήταν η διάσημη φυσική «Πισίνα» των Κουφονησίων. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό φυσικό σχηματισμό που μοιάζει με ιδιωτική πισίνα, φτιαγμένη μέσα στα βράχια. Εκεί, το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε μία από τις κοινές του πόζες, πιασμένο χέρι χέρι.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους νέα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι φωτογραφίες, που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, περιλαμβάνουν τόσο κοινές λήψεις με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, όσο και προσωπικές της στιγμές.

Εκτός από την κοινή φωτογραφία στην «Πισίνα», η ηθοποιός δημοσίευσε και άλλες εικόνες όπου εμφανίζεται μόνη της στο ίδιο σημείο του νησιού. Επίσης, υπήρχε και μία φωτογραφία του Γιώργου Γεροντιδάκη μαζί με την παρέα τους, αναδεικνύοντας την ευχάριστη ατμόσφαιρα των διακοπών.

Η λεζάντα της ανάρτησης

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση με τα νέα στιγμιότυπα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τα Κουφονήσια. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αφήνω εδώ λίγο ακόμα Κουφονήσια. Δεν χορταίνονται κιόλας».

Η φράση αυτή αντικατοπτρίζει την αγάπη της ηθοποιού για το νησί και την επιθυμία της να παρατείνει νοερά τις στιγμές χαλάρωσης. Η δημοσίευση έγινε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράζεται συχνά στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Η σχέση του ζευγαριού και οι δηλώσεις Γεροντιδάκη

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης θεωρούνται ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια στον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Αν και για ένα διάστημα δεν επιβεβαίωναν δημοσίως τη σχέση τους, πλέον μοιράζονται συχνά κοινές τους φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχετικά με την επιλογή τους να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό: «Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ένα από τα πράγματα που έχω μάθει στο κομμάτι της δουλειάς είναι να ανοίγω το σπίτι μου για εκείνους που πραγματικά θέλω. Εκτός κάμερας μπορώ να σου πω ότι θέλεις. Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστείς ένα τόσο όμορφο γεγονός με τόσο κόσμο που στο κάτω κάτω έχει και μια κακία μέσα του όλο αυτό το πράγμα. Εγώ ζω κανονικότατα πάντα, σε όλα τα χρόνια της ζωής μου, δεν έχω κρυφτεί ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω σίγουρα στο timing, αλλά μπορεί να μην είσαι το timing του άλλου».

Πλέον, έχοντας επιστρέψει στην πόλη και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι δύο ηθοποιοί αναπολούν τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit