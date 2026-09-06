Ο Μπρους Κάμπελ μιλά για τη μάχη με τον καρκίνο και τη νέα του ταινία

Ο δημοφιλής ηθοποιός Μπρους Κάμπελ, γνωστός από τη σειρά ταινιών «Evil Dead», μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Ο ίδιος αποκάλυψε πως έχει διαγνωστεί με έναν τύπο καρκίνου που χαρακτηρίζεται ως «αντιμετωπίσιμος» αλλά όχι «ιάσιμος». Παρά την προσωπική του δοκιμασία, ο Κάμπελ εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τις δραστηριότητές του, εστιάζοντας στην προώθηση της νέας του ταινίας.

Η διάγνωση και το προσδόκιμο ζωής

Ο Μπρους Κάμπελ έκανε γνωστή τη διάγνωσή του τον Μάρτιο, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «The Adam Carolla Show», αναφέρθηκε διεξοδικότερα στην κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, το προσδόκιμο ζωής του είναι περίπου πέντε χρόνια.

«Με τον τύπο καρκίνου που έχω και για τον οποίο δεν θα ήθελα να επεκταθώ, τα σημερινά δεδομένα κάνουν λόγο για μια πενταετία», ανέφερε ο Κάμπελ. Όταν ο παρουσιαστής Άνταμ Καρόλα τον ρώτησε αν αυτό σημαίνει πως του απομένουν πέντε χρόνια ζωής, ο ηθοποιός απάντησε «Πάνω-κάτω».

Η στάση του απέναντι στην ασθένεια

Ο Μπρους Κάμπελ περιέγραψε την εμπειρία του ως «ιδιαίτερη», καθώς ο καρκίνος δοκιμάζει και το μυαλό. Ωστόσο, τόνισε πως έχει λάβει μια συνειδητή απόφαση να ζήσει μαζί με την ασθένεια και όχι να πεθάνει από αυτήν. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι αποφεύγει να παρασυρθεί σε μια «τεράστια μαύρη τρύπα» ή να ενταχθεί σε διαδικτυακές ομάδες υποστήριξης.

«Μπορείς εύκολα να παρασυρθείς σε μια τεράστια μαύρη τρύπα. Μπορείς να βρεθείς σε διαδικτυακές ομάδες υποστήριξης με 10.000 άτομα που αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Εγώ δεν πρόκειται να μπω σε όλο αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την προσωπική του προσέγγιση στη διαχείριση της κατάστασης.

Αφοσίωση στη νέα ταινία «Ernie & Emma»

Παρά την περιπέτεια της υγείας του, ο Μπρους Κάμπελ εμφανίζεται απόλυτα αφοσιωμένος στην προώθηση της νέας του ταινίας, με τίτλο «Ernie & Emma». Πρόκειται για μια ανεξάρτητη δραματική κομεντί, η οποία φέρει εξ ολοκλήρου τη δική του υπογραφή. Ο Κάμπελ έχει αναλάβει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο.

«Προχωράω. Έχω μια ταινία να προωθήσω. Και όταν προωθώ αυτή την ταινία, δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου», δήλωσε ο ηθοποιός, τονίζοντας την προτεραιότητα που δίνει στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Η ταινία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον ίδιο αυτή την περίοδο.

Η σκοτεινή σύμπτωση της υπόθεσης

Ο Μπρους Κάμπελ αναφέρθηκε επίσης σε μια ιδιαίτερη και σκοτεινή σύμπτωση που συνδέει την υπόθεση της ταινίας «Ernie & Emma» με την προσωπική του δοκιμασία. Η ταινία πραγματεύεται την ιστορία ενός ανθρώπου που σκορπίζει τις στάχτες της γυναίκας του, ένα θέμα που αποκτά διαφορετική διάσταση υπό το πρίσμα της δικής του κατάστασης υγείας.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία το να κυκλοφορεί μια ταινία για έναν άνθρωπο που σκορπίζει τις στάχτες της γυναίκας του, δημιουργημένη από κάποιον που βρίσκεται αντιμέτωπος με το τέλος της ζωή του», υπογράμμισε ο Κάμπελ. Αυτή η παράλληλη πορεία της τέχνης με τη ζωή του προσδίδει ένα επιπλέον βάθος στο έργο του.

Αμετακίνητος στην απόφασή του

Ο ηθοποιός παραμένει αμετακίνητος στην απόφασή του να μην αφήσει την ασθένεια να επηρεάσει την επαγγελματική του πορεία. Επανέλαβε τη δέσμευσή του στην προώθηση της ταινίας, δηλώνοντας ότι δεν σκέφτεται να σταματήσει τις δραστηριότητές του εξαιτίας της διάγνωσης.

«Στη σκέψη: 'Πρέπει να σταματήσω όλα όσα κάνω εξαιτίας αυτού;' απαντώ 'όχι'», ξεκαθάρισε ο Μπρους Κάμπελ, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να εργάζεται και να ζει τη ζωή του, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: News.gr