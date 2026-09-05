Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους γιους τους

Σε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βρέθηκαν το Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης. Το ζευγάρι βάφτισε τους δύο γιους του, δίνοντάς τους τα ονόματα Αρίων και Απόλλων. Τον ρόλο του νονού ανέλαβε ο στενός τους φίλος, Αντίνοος Αλμπάνης.

Το διπλό μυστήριο της βάφτισης

Το μυστήριο της βάφτισης των δύο παιδιών πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2026, χαρίζοντας στο ζευγάρι, Τζένη Θεωνά και Δήμο Αναστασιάδη, μία ημέρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση. Ο ηθοποιός Αντίνοος Αλμπάνης, ως νονός, ήταν εκείνος που έβαλε το λάδι στους νεοφώτιστους, ολοκληρώνοντας το τελετουργικό.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης, μετά το μυστήριο, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή και το γλέντι που ακολούθησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε ένα από τα πλάνα, μάλιστα, έγραψε πως πλέον έχει γίνει οικογένεια με τα δύο παιδιά και τους γονείς τους, Τζένη Θεωνά και Δήμο Αναστασιάδη, εκφράζοντας έτσι τη στενή σχέση που τους συνδέει.

Τα ονόματα των νεοφώτιστων

Οι δύο γιοι του ζευγαριού πήραν και επίσημα τα ονόματα που οι γονείς τους είχαν επιλέξει για εκείνους. Ο πρωτότοκος γιος ονομάστηκε Αρίων, ενώ ο μικρότερος πήρε το όνομα Απόλλων. Η επιλογή των ονομάτων σηματοδοτεί μία νέα αρχή για την οικογένεια, η οποία πλέον έχει δύο βαφτισμένους γιους.

Το όνομα του πρωτότοκου γιου, Αρίωνα, προέκυψε από τον συνδυασμό των ονομάτων των δύο παππούδων του, Άρη και Ιωάννη. Ο Αρίων είχε γεννηθεί τον Απρίλιο του 2019, φέρνοντας μεγάλη χαρά στην οικογένεια. Ο μικρότερος γιος, Απόλλων, ήρθε στη ζωή τον Οκτώβριο του 2025, συμπληρώνοντας την ευτυχία του ζευγαριού.

Η αρχή μιας σχέσης

Η ιστορία αγάπης της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη ξεκίνησε το 2014, όταν οι επαγγελματικοί τους δρόμοι συναντήθηκαν. Η γνωριμία τους έγινε στο πλαίσιο μιας θεατρικής συνεργασίας, όπου η Τζένη Θεωνά συμμετείχε σε μια θεατρική παραγωγή. Ο Δήμος Αναστασιάδης είχε αναλάβει την ενορχήστρωση της συγκεκριμένης παράστασης.

Αυτή η επαγγελματική συνάντηση αποτέλεσε την αφετηρία για τον κεραυνοβόλο έρωτα που άνθισε μεταξύ τους. Από τότε, το ζευγάρι παραμένει αχώριστο, δημιουργώντας τη δική του οικογένεια και μοιράζοντας σημαντικές στιγμές, όπως η πρόσφατη βάφτιση των παιδιών τους.

Η επέκταση της οικογένειας

Ο έρωτας της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη επισφραγίστηκε με τη δημιουργία της οικογένειάς τους. Το 2019, το ζευγάρι έφερε στον κόσμο τον πρώτο του γιο, τον Αρίωνα, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιο του ίδιου έτους, γεμίζοντας τις ζωές τους με νέες εμπειρίες και συναισθήματα.

Η οικογένεια συνέχισε να μεγαλώνει, και τον Οκτώβριο του 2025, η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, τον Απόλλωνα. Με τη βάφτιση και των δύο γιων τους, η οικογένεια της Τζένης Θεωνά και του Δήμου Αναστασιάδη γιόρτασε με τον πιο επίσημο τρόπο την ολοκλήρωσή της, έχοντας πλέον δύο βαφτισμένους γιους και έναν νονό που νιώθει κομμάτι της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki