Η σπάνια αδημοσίευτη φωτογραφία της Έλλης Λαμπέτη, 43 χρόνια μετά τον θάνατό της

Το Studio Κλεισθένης τίμησε τη μνήμη της αείμνηστης Έλλης Λαμπέτη, φέρνοντας στο φως μία σπάνια και μέχρι πρότινος αδημοσίευτη φωτογραφία της σπουδαίας ηθοποιού. Η αποκάλυψη αυτή έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από τον θάνατο της Λαμπέτη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Η συγκεκριμένη φωτογραφία χρονολογείται από το 1964 και προσφέρει ένα μοναδικό στιγμιότυπο από την καλλιτεχνική της πορεία.

Μια αδημοσίευτη στιγμή από το 1964

Το Studio Κλεισθένης, γνωστό για το αρχείο του με σημαντικές προσωπικότητες, αποφάσισε να τιμήσει την Έλλη Λαμπέτη με μία ξεχωριστή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύτηκε στο Instagram μία φωτογραφία της ηθοποιού, η οποία δεν είχε δει ποτέ ξανά το φως της δημοσιότητας.

Η εν λόγω φωτογραφία, τραβηγμένη το 1964, αποτυπώνει την Έλλη Λαμπέτη σε μία πρόβα. Μαζί της εμφανίζεται και ο αγαπημένος ηθοποιός Παντελής Ζερβός, σε ένα στιγμιότυπο που αναδεικνύει τη συνεργασία τους επί σκηνής και την αφοσίωσή τους στην τέχνη.

Η παράσταση «Ατλαζένιο Γοβάκι»

Το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο προέρχεται από τις πρόβες της παράστασης «Ατλαζένιο Γοβάκι», έργο που ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο. Η Έλλη Λαμπέτη υποδύθηκε τον ρόλο της Δόνιας Προέσα, προσφέροντας μία ακόμα αξέχαστη ερμηνεία στο κοινό.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης είχε αναλάβει ο Αλέξης Σολομός, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου. Ο Παντελής Ζερβός, συμπρωταγωνιστής της Λαμπέτη στη φωτογραφία, ενσάρκωσε τον ρόλο του Δον Μπαλτάζαρ, δημιουργώντας ένα αξιόλογο καλλιτεχνικό δίδυμο.

Η σχέση της ηθοποιού με τον Κλεισθένη

Ο φωτογράφος Κλεισθένης υπήρξε στενός συνεργάτης και φίλος της Έλλης Λαμπέτη, καταγράφοντας με τον φακό του σημαντικές στιγμές της ζωής της. Η σχέση τους ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1950 και διήρκεσε μέχρι το τέλος της ζωής της ηθοποιού, αποτυπώνοντας την εξέλιξή της τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Μέσα από τον φακό του Κλεισθένη, διασώθηκαν πολυάριθμες εικόνες που αναδεικνύουν το ταλέντο, την ομορφιά και την προσωπικότητα της Έλλης Λαμπέτη. Η αδημοσίευτη αυτή φωτογραφία αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της πλούσιας συνεργασίας τους και της ιστορικής αξίας του αρχείου του Studio Κλεισθένης.

Η απώλεια της Έλλης Λαμπέτη

Η Έλλη Λαμπέτη έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983, σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο θάνατός της συνέβη στη Νέα Υόρκη, μακριά από την πατρίδα της, βυθίζοντας σε πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους πολυάριθμους θαυμαστές της.

Σαράντα τρία χρόνια μετά την απώλειά της, η μνήμη της Έλλης Λαμπέτη παραμένει ζωντανή, μέσα από το έργο της και τις σπάνιες μαρτυρίες, όπως αυτή η αδημοσίευτη φωτογραφία. Η προσφορά της στην ελληνική τέχνη αναγνωρίζεται και τιμάται διαρκώς, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της αξία ως μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki