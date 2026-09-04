Μαρία Κανελλοπούλου: Η αινιγματική ανάρτηση και το κύμα συμπαράστασης

Μια ανάρτηση από καρδιάς της Μαρίας Κανελλοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους και θαυμαστές. Η δημοφιλής ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε ότι «δεν έχει χρόνο για άλλο πόνο», με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα κύμα αγάπης και συμπαράστασης. Η ανάρτηση αυτή, η οποία μαρτυρούσε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κινητοποίησε άμεσα το περιβάλλον της.

Η αρχική ανάρτηση και η ανησυχία

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, η Μαρία Κανελλοπούλου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ένα αινιγματικό μήνυμα. Συγκεκριμένα, η φράση «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…» συνοδευόταν από τρία emojis με λυπημένες φάτσες, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς της συμβαίνει.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στο κοινό και τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως να της σχολιάσουν την ανάρτηση, γράφοντας μηνύματα στήριξης και αγάπης. Πολλοί αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει στην ηθοποιό, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Το μήνυμα συμπαράστασης από τον Βαγγέλη Γέττο

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου, ο μαθητής και φίλος της, Βαγγέλης Γέττος, δημοσίευσε ένα κείμενο στο Facebook. Στην ανάρτησή του, ο μουσικός τόνισε ότι όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα βρίσκονται δίπλα της και τη στηρίζουν ώστε να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια που βιώνει.

Ο Βαγγέλης Γέττος χαρακτήρισε τη Μαρία Κανελλοπούλου ως «δεύτερη μαμά» και «δασκάλα» του, υπογραμμίζοντας ότι «δοκιμάζεται». Πρόσθεσε δε ότι είναι «πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει» και της υπενθύμισε μια φωτογραφία από την κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής, περιγράφοντάς την ως «βράχο με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της». Στην ίδια ανάρτηση, ξεκαθάρισε ότι η ηθοποιός δεν κινδυνεύει, προσθέτοντας: «Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει».

Κύμα αγάπης και στήριξης

Το μήνυμα της Μαρίας Κανελλοπούλου προκάλεσε ένα ευρύ κύμα συμπαράστασης από πλήθος κόσμου. Εκτός από τα σχόλια στην αρχική της ανάρτηση, φίλοι και συνάδελφοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα αγάπης και δύναμης, δείχνοντας την υποστήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Μεταξύ αυτών που θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τη συμπαράστασή τους ήταν και ο ηθοποιός Μάρκος Γέττος. Με δική του ανάρτηση, ο Μάρκος Γέττος έστειλε μήνυμα στήριξης στην ηθοποιό, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι η όποια δυσκολία θα ξεπεραστεί. «Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ευχαριστήρια απάντηση της ηθοποιού

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2026, μία ημέρα μετά την αρχική της ανάρτηση, η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε μία ακόμα δημοσίευση στο Facebook. Με αυτή τη νέα ανάρτηση, θέλησε να ευχαριστήσει τους πάντες για τα θετικά τους μηνύματα και το κύμα συμπαράστασης που δέχτηκε.

Η απάντησή της ήταν λακωνική αλλά γεμάτη νόημα, καθώς έγραψε απλώς: «Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ». Με αυτό τον τρόπο, η δημοφιλής ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε από τους διαδικτυακούς της φίλους και το ευρύτερο περιβάλλον της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos