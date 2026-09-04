Η 10χρονη κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη ξανά στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Η 10χρονη Μαλένα, κόρη του γνωστού Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη, εντάχθηκε για ακόμη μία φορά στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Η είδηση αυτή επιβεβαιώνει την ποδοσφαιρική της πορεία στην ισπανική πρωτεύουσα, καθώς η νεαρή αθλήτρια υπέγραψε ξανά με τον σύλλογο. Η ανακοίνωση έγινε με χαρά από τους γονείς της, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επανένταξη στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Μαλένα, η δεκάχρονη κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη, θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική της εκπαίδευση στις τάξεις της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η επανένταξή της στην ακαδημία του συλλόγου για τη νέα σεζόν αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης συνεργασίας της με την ισπανική ομάδα. Οι γονείς της, Στέλιος Χανταμπάκης και Όλγα Πηλιάκη, αποκάλυψαν τη συγκεκριμένη εξέλιξη μέσα από αναρτήσεις τους στον λογαριασμό τους στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά τους για την υπογραφή της κόρης τους.

Η υπογραφή της Μαλένας με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα αγωνιστική περίοδο επιβεβαιώνει την παρουσία της στην ακαδημία, όπου είχε ενταχθεί και στο παρελθόν. Η συνέχεια της συνεργασίας της με έναν τόσο μεγάλο σύλλογο αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία της στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η μόνιμη μετακόμιση της οικογένειας στην Ισπανία

Η οικογένεια του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη είχε λάβει την απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στην Ισπανία. Η μετακίνηση αυτή περιλάμβανε και τα δύο παιδιά της οικογένειας, τη Μαλένα και τον Μανώλη. Η απόφαση για τη μόνιμη εγκατάσταση στην ισπανική πρωτεύουσα συνδέθηκε άμεσα με τις αθλητικές επιδιώξεις των παιδιών.

Ο βασικός λόγος πίσω από αυτή τη σημαντική αλλαγή στη ζωή της οικογένειας ήταν η αποδοχή του γιου τους, Μανώλη, από την ισπανική ομάδα «Getafe C.F.». Η ένταξη του Μανώλη στην εν λόγω ομάδα αποτέλεσε το έναυσμα για τη μετακόμιση ολόκληρης της οικογένειας στην Ισπανία, προκειμένου να στηρίξουν την αθλητική του πορεία.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή της Μαλένας

Μετά την εγκατάσταση της οικογένειας στην Ισπανία και την ένταξη του Μανώλη στην «Getafe C.F.», η Μαλένα ακολούθησε και εκείνη τον δρόμο του ποδοσφαίρου. Η 10χρονη κόρη του ζευγαριού άρχισε να ασχολείται με το άθλημα, αναπτύσσοντας τις ικανότητές της. Αυτή η ενασχόληση οδήγησε στην πρώτη της υπογραφή με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα γεγονός που είχε προηγηθεί της τωρινής επανένταξής της.

Η πορεία της Μαλένας στο ποδόσφαιρο στην Ισπανία ξεκίνησε με την ένταξή της στην ακαδημία της Ατλέτικο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανέδειξε το ταλέντο και την αφοσίωσή της στο άθλημα, οδηγώντας στην πρόσφατη ανανέωση της συνεργασίας της με τον σύλλογο για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι ανακοινώσεις μέσω Instagram

Οι Στέλιος Χανταμπάκης και Όλγα Πηλιάκη επέλεξαν να μοιραστούν τα ευχάριστα νέα σχετικά με την κόρη τους, Μαλένα, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στην πλατφόρμα του Instagram. Με αυτό τον τρόπο, ενημέρωσαν τους διαδικτυακούς τους φίλους και το κοινό για την επανένταξη της 10χρονης κόρης τους στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν.

Η χαρά τους για τη συνέχεια της ποδοσφαιρικής πορείας της Μαλένας ήταν εμφανής στις αναρτήσεις τους. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί συχνό τρόπο για το ζευγάρι να επικοινωνεί σημαντικές στιγμές από την οικογενειακή του ζωή και τις εξελίξεις που αφορούν τα παιδιά τους.

Με πληροφορίες από: Reader