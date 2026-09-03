Νίκος Κουρής: Η πατρότητα είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία

Ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Κουρής προχώρησε σε μία εξομολόγηση για την πατρότητα, μιλώντας για τη σχέση του με τον γιο του, Πέτρο. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Vogue», ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις εμπειρίες και τα συναισθήματα που έχει αποκομίσει από τον ρόλο του ως πατέρας. Οι δηλώσεις του φωτίζουν την πολυπλοκότητα και το βάθος της γονεϊκής αγάπης και ευθύνης.

Η πατρότητα ως υπέρτατη ευθύνη

Στη συνέντευξή του, ο Νίκος Κουρής τόνισε με έμφαση ότι η πατρότητα αποτελεί την πιο δύσκολη δοκιμασία στη ζωή ενός ανθρώπου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το παιδί είναι η πρώτη και τελευταία προτεραιότητα και έγνοια, καθώς και η υπέρτατη ευθύνη για κάθε γονιό.

Ο δημοφιλής ηθοποιός υπογράμμισε ότι η εμπειρία του να είσαι γονιός δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη. Πρόσθεσε μάλιστα ότι, αν κάποιος δεν έχει βιώσει την πατρότητα, δεν μπορεί καν να την υποψιαστεί, καθώς πάντα υπολείπεται στην κατανόηση αυτού του συναισθήματος.

Ο πόνος του γονιού και η σκέψη του παιδιού

Ο Νίκος Κουρής περιέγραψε με συγκινητικό τρόπο το μέγεθος του γονεϊκού πόνου, δηλώνοντας ότι ένας γονιός πονάει δέκα φορές περισσότερο από το παιδί του όταν εκείνο υποφέρει. Εξέφρασε την επιθυμία να πεθάνει ο ίδιος προκειμένου να μην πάθει τίποτα το παιδί του, αναδεικνύοντας το απόλυτο της γονεϊκής θυσίας.

Συνεχίζοντας την εξομολόγησή του, ο ηθοποιός τόνισε ότι η σκέψη του παιδιού κυριαρχεί στην καθημερινότητα του γονιού, καθώς ξυπνάει και κοιμάται με αυτήν. Αν και ο τρόπος διαχείρισης αυτού του συναισθήματος μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, το βασικό αίσθημα της αγωνίας και της αγάπης παραμένει κοινό για όλους τους γονείς.

Η ανεξάρτητη πορεία του παιδιού

Παρά τις δυσκολίες, ο Νίκος Κουρής χαρακτήρισε τη γονεϊκότητα ως μια υπέροχη εμπειρία, παρά τις πτώσεις, τις ήττες και τα λάθη που μπορεί να συμβούν. Δήλωσε επίσης ότι δεν πιστεύει πως ευθύνομαι ο ίδιος για τον δρόμο που θα επιλέξει το παιδί του, χαρακτηρίζοντας τέτοιες αντιλήψεις ως «παραμύθια».

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του πυρήνα και τον δικό του κόσμο, χαράζοντας τη δική του πορεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μόνο που μπορεί να κάνει ένας γονιός είναι να αγαπά το παιδί του, αναγνωρίζοντας την αυτονομία της προσωπικότητάς του.

Η επιτυχία του γιου του, Πέτρου

Ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε στην προσωπική πορεία του γιου του, Πέτρου, ο οποίος φέτος εισήχθη στη Βιολογία. Ο ηθοποιός εξέφρασε την περηφάνια του για την επιτυχία του γιου του στις εξετάσεις.

Ωστόσο, τόνισε ότι είναι ακόμα πιο περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο ο Πέτρος αντιμετώπισε τη διαδικασία των εξετάσεων, με μια δική του στάση και εμπλοκή. Διευκρίνισε ότι η επιτυχία του γιου του στο πανεπιστήμιο είναι αποκλειστικά δικό του επίτευγμα και δεν οφείλεται σε πράξεις των γονέων του, καλές ή κακές.

Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αγαπάς

Σε όλη τη συνέντευξη, που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Κέλλυ Σταυροπούλου για το περιοδικό «Vogue», ο Νίκος Κουρής επανήλθε στην ιδέα της άνευ όρων αγάπης ως τον βασικό πυλώνα της γονεϊκότητας. Υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις και τις επιλογές των παιδιών, η αγάπη παραμένει το σταθερό και αναντικατάστατο στοιχείο.

Οι δηλώσεις του Νίκου Κουρή προσφέρουν μια ειλικρινή ματιά στις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός πατέρα, αναδεικνύοντας τις χαρές και τις αγωνίες που συνοδεύουν τον γονεϊκό ρόλο, καθώς και την πεποίθηση ότι κάθε παιδί είναι υπεύθυνο για τον δικό του δρόμο.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr