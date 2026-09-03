Ο Σταύρος Φλώρος ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση από την παραγωγή του Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος, γνωστός από τη συμμετοχή του στο ελληνικό Survivor, μηνύει τους παραγωγούς του ριάλιτι επιβίωσης ζητώντας ένα ιλιγγιώδες ποσό ως αποζημίωση. Ο πρώην παίκτης διεκδικεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής. Το ατύχημα, που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026, οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο.

Το ατύχημα και ο ακρωτηριασμός

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Σταύρος Φλώρος βρισκόταν στη θάλασσα για γυρίσματα της εκπομπής, όταν χτυπήθηκε από την προπέλα ενός τουριστικού σκάφους. Το περιστατικό συνέβη ενώ ο παίκτης ψάρευε για να εξασφαλίσει τροφή, όπως απαιτούσε η διαδικασία του παιχνιδιού. Το σοβαρό αυτό ατύχημα είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι το πόδι του χάθηκε στον ωκεανό μετά το χτύπημα. Τη ζωή του, όπως αναφέρει, βοήθησε να σωθεί ένας άγνωστος που βρισκόταν στο τουριστικό σκάφος, ο οποίος του εφάρμοσε έναν αιμοστατικό επίδεσμο.

Οι καταγγελίες κατά της παραγωγής

Στην αγωγή του, ο Σταύρος Φλώρος ισχυρίζεται ότι οι παραγωγοί ήταν αυτοί που απαιτούσαν από τους διαγωνιζόμενους να ψαρεύουν κολυμπώντας σε ανοιχτά νερά. Αυτή η περιοχή, όπως υποστηρίζει, ήταν γνωστό ότι κυκλοφορούσαν συχνά τουριστικά σκάφη, γεγονός που την καθιστούσε επικίνδυνη για τους παίκτες.

Επιπλέον, ο πρώην παίκτης καταγγέλλει την έλλειψη βασικών μέτρων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευόμενες ζώνες ή επαρκείς προειδοποιητικές πινακίδες, παρά τις υπάρχουσες προειδοποιήσεις. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι είχαν προηγηθεί επικίνδυνα περιστατικά στην περιοχή, ενώ είχε καταγραφεί ακόμη και ένας προηγούμενος θάνατος στα ίδια νερά, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η δικαστική διεκδίκηση

Ο Σταύρος Φλώρος ζητά αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, με τον πρώην παίκτη να στρέφεται κατά της παραγωγής της επιτυχημένης εκπομπής, η οποία διεκόπη απότομα μετά το σοβαρό ατύχημα.

Οι πληροφορίες για την αγωγή και το ύψος της αποζημίωσης προέρχονται από το αμερικανικό μέσο TMZ, το οποίο εξασφάλισε τα σχετικά δικαστικά έγγραφα. Η διεκδίκηση του ποσού αυτού υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του ατυχήματος και τις κατηγορίες του Φλώρου προς τους παραγωγούς.

Η νοσηλεία και οι επεμβάσεις

Μετά το ατύχημα, ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου παρέμεινε για 61 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του ακρωτηριασμού. Η μακρά παραμονή του στο νοσοκομείο και οι επεμβάσεις αποτελούν μέρος των συνεπειών που επικαλείται στην αγωγή του.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τη Δικαιοσύνη, καθώς ο πρώην παίκτης επιδιώκει να λάβει αποζημίωση για τη σωματική βλάβη και τις συνέπειες που αυτή είχε στην υγεία και τη ζωή του.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit