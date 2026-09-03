Ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που έκρυβε

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, μίλησαν ανοιχτά για μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε εκείνος στο παρελθόν. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στη σκηνή του 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του 50χρονου υπνοθεραπευτή, με τίτλο «The Book of Possibility».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τζιμ Κέρτις μοιράστηκε με την 57χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» και το κοινό, τις δυσκολίες που βίωσε όταν, σε ηλικία είκοσι ετών, οι γιατροί εντόπισαν βλάβες στον νωτιαίο μυελό του. Αυτές οι βλάβες είχαν ως αποτέλεσμα μερική παράλυση και χρόνια νευρική βλάβη.

Η αποκάλυψη για την υγεία του

Ο Τζιμ Κέρτις περιέγραψε την περίοδο αυτή ως εξαιρετικά δύσκολη. Εξήγησε ότι δεν ήταν πάντα ειλικρινής όταν τον ρωτούσαν για το γιατί περπατούσε κουτσαίνοντας. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως έλεγε ότι είχε πέσει θύμα τροχαίου με μηχανή.

«Ντρεπόμουν τόσο πολύ που είχα μια ιατρική πάθηση», ανέφερε ο Τζιμ, προσθέτοντας πως σκεφτόταν ότι ήταν «κατά κάποιον τρόπο "χαλασμένος"». Πίστευε ότι το ατύχημα με τη μηχανή ήταν «τουλάχιστον λίγο πιο... αντρίκειο» από την πραγματική του κατάσταση.

Η μάχη με την αποδοχή

Ο υπνοθεραπευτής σημείωσε ότι το κλειδί για να προχωρήσει κανείς πέρα από μια σοβαρή πρόκληση υγείας είναι να «την αποδεχτεί και να την αγαπήσει». Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι χρειάστηκε αρκετό χρόνο μέχρι να αποδεχτεί τη δική του διάγνωση και να ξεπεράσει τα συναισθήματα ντροπής.

Ο Τζιμ Κέρτις κατάφερε να «ξεπεράσει» αυτά τα συναισθήματα μέσα από την «αυτοαποδοχή και την αγάπη προς τον εαυτό του». Παραδέχτηκε ότι ήταν «ένα μακρύ ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να το είχα κάνει πιο γρήγορα».

Το μήνυμα της δύναμης

«Δεν λέω ότι, αν ο γιατρός σου πει να κάνεις κάτι, πρέπει να σηκωθείς και να φύγεις. Αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να ζεις ως θύμα. Δεν χρειάζεται να ζεις μέσα στον πόνο σου. Αυτό μπορεί να γίνει η δύναμή σου», είπε ο Τζιμ. Εξήγησε ότι «υπάρχουν άνθρωποι που απλώς υποφέρουν επειδή δεν ξέρουν ποιο είναι το επόμενο βήμα ή επειδή χρειάζονται λίγη έμπνευση. Για μένα, αυτή ήταν μια εύκολη επιλογή».

Συμβουλές για την καθημερινότητα

Στη συνέχεια, η Τζένιφερ Άνιστον ρώτησε τον Τζιμ τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που νιώθει «εγκλωβισμένος» στη «ρουτίνα και τον ατελείωτο αγώνα της ζωής». Ο Τζιμ απάντησε: «Δεν είμαι υπέρμαχος του "παράτα τα όλα και φύγε". Για μένα, αυτή η αποδοχή χρειάστηκε 25 χρόνια για να έρθει».

Και συνέχισε: «Υπάρχει και η πραγματικότητα της ζωής. Έχεις ενοίκιο να πληρώσεις, ιατρικούς λογαριασμούς, παιδιά να ταΐσεις, όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά θα πω το εξής: δεν χρειάζεται να αφήσεις τον φόβο να σε εμποδίσει από το να ζήσεις το όνειρό σου. Μπορείς να δημιουργήσεις τη ζωή που θέλεις οποιαδήποτε στιγμή, εστιάζοντας στα αποτελέσματα που επιθυμείς».

Ο Τζιμ Κέρτις είχε επίσης μιλήσει για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον και τη διάσημη παρέα φίλων της σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Με πληροφορίες από: jenny.gr