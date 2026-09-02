Ο Γιάννης Πάριος απαντά στα αρνητικά σχόλια: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ»

Ο Γιάννης Πάριος, ένας από τους πλέον καταξιωμένους καλλιτέχνες της Ελλάδας, απάντησε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα, μετά από μία εμφάνισή του στην Κύπρο. Ο τραγουδιστής μίλησε στα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη, υπογραμμίζοντας ότι οι επικρίσεις αυτές είναι αδιάφορες για τον ίδιο και ότι τον ενδιαφέρει μόνο η αγάπη του κόσμου. Τόνισε μάλιστα πως «τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου», ξεκαθαρίζοντας τη θέση του.

Η συναυλία στην Κύπρο και οι αντιδράσεις

Ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στην Κύπρο. Η συναυλία αυτή, όπως και πολλές άλλες στην πορεία του, προσέφερε στο κοινό υπέροχα διαχρονικά τραγούδια και αξέχαστες ερμηνείες, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας.

Ωστόσο, μετά την εν λόγω εμφάνιση, κάποιοι προέβησαν σε αρνητικά σχόλια, τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο σε βίντεο από τη συναυλία. Οι επικριτές ανέφεραν ότι ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού ίσως θα έπρεπε πλέον να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, προκαλώντας έναν σάλο στα μέσα ενημέρωσης και αντιδράσεις από συναδέλφους του που τον υπερασπίστηκαν.

Η απάντηση του Γιάννη Πάριου για την ηλικία και την απόσυρση

Ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος, μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη για το Secret των Παραπολιτικών, έδωσε τη δική του απάντηση σε όσους τον προέτρεψαν να αποσυρθεί. «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «Και όχι η ηλικία μου». Με αυτή τη φράση, ο καλλιτέχνης έδειξε ότι θεωρεί τις επικρίσεις αβάσιμες και πιθανόν υποκινούμενες από άλλους λόγους.

Επιπλέον, ο Γιάννης Πάριος αναφέρθηκε στη φύση του καλλιτεχνικού επαγγέλματος, τονίζοντας τη διαφορά του από άλλες εργασιακές σχέσεις. «Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;», αναρωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι η καλλιτεχνική δημιουργία δεν έχει ημερομηνία λήξης ή συνταξιοδότησης.

Η αδιαφορία για τα σχόλια και η αγάπη του κόσμου

Ο μεγάλος ερμηνευτής ξεκαθάρισε ότι τα σχόλια αυτά του είναι «τελείως αδιάφορα». Εστίασε στην ουσία της σχέσης του με το κοινό, δηλώνοντας: «Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτε άλλο». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει στην επικοινωνία με τους θαυμαστές του και την αναγνώριση του έργου του.

Ο Γιάννης Πάριος εξέφρασε επίσης την απορία του για την ανωνυμία πίσω από την οποία κρύβονται οι επικριτές του. «Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκατς – που λένε – να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι δεν έχει βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλει κανέναν από αυτούς, ενώ παρατήρησε ότι οι ίδιοι δεν μιλάνε για άλλους καλλιτέχνες, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει το γιατί.

Ευχές και προσωπικές προτιμήσεις

Παρά τις αρνητικές κριτικές, ο Γιάννης Πάριος διατήρησε έναν θετικό τόνο. «Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω», είπε, και τους ευχήθηκε «από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν». Αυτή η στάση αντανακλά την προσωπικότητά του και την αφοσίωσή του στην τέχνη του.

Ο καλλιτέχνης έκλεισε τις δηλώσεις του με μια πιο προσωπική νότα, αναφέροντας την αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του και απλές απολαύσεις. «Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανητά ψάρια…», δήλωσε, δείχνοντας ότι παραμένει προσγειωμένος και πιστός στις ρίζες του, μακριά από τις μικροπρέπειες των αρνητικών σχολίων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis