Ο Βασίλης Λέκκας πήρε θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου, καταδικάζοντας ευθέως τα πικρόχολα σχόλια που δέχτηκε ο καλλιτέχνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σχόλια αυτά προέκυψαν από διαδικτυακά «δικαστήρια» που χρησιμοποίησαν κάποια δευτερόλεπτα βίντεο από την πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο, αγνοώντας μια λαμπρή καριέρα δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι.

Στην υπεράσπιση του Γιάννη Πάριου συντάχθηκαν και άλλοι σημαντικοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου, καθώς και ο επί 33 χρόνια στενός συνεργάτης του ερμηνευτή, Κυριάκος Τσολάκης, τονίζοντας την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Η παρέμβαση του Βασίλη Λέκκα

Ο Βασίλης Λέκκας άσκησε κριτική σε όσους επέλεξαν την απαξίωση για ένα όνομα όπως αυτό του Γιάννη Πάριου. Επισήμανε ότι η αγάπη και ο σεβασμός είναι τα μόνα που αξίζει ένας τόσο μεγάλος ερμηνευτής, τονίζοντας ότι ο κόσμος «μικραίνει πολύ όταν επιλέγει την απαξίωση».

Ο γνωστός καλλιτέχνης μοιράστηκε, μάλιστα, μια προσωπική ανάμνηση από τα πρώτα βήματα της δικής του καριέρας. Αναφέρθηκε πως στην πρώτη του ακρόαση στον Μάνο Χατζιδάκι είχε επιλέξει να ερμηνεύσει ένα κομμάτι που είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για το τραγούδι «Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε», με μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη.

Η αντίδραση του Γιώργου Κωνσταντίνου

Στον ίδιο τόνο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπερασπίστηκε δημόσια τον Γιάννη Πάριο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στην εκπομπή «Studio στις 3», εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα εν λόγω σχόλια απέναντι στον καλλιτέχνη. Δήλωσε πως διάβασε με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι «ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα».

Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στα σχόλια για τη φωνή του ερμηνευτή, χαρακτηρίζοντάς τα «καθόλου ωραία». Τόνισε ότι οι κριτικοί «δεν έχουν πάρει τη θέση» και πως «καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου». Αναρωτήθηκε πώς δεν σκέφτονται ότι ο Γιάννης Πάριος είναι ένας καλλιτέχνης που έχει δώσει όλη του τη ζωή και ζει μέσα από τον κόσμο, ο οποίος τον λατρεύει.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπογράμμισε τη λατρεία του για τον Γιάννη Πάριο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Τσολάκη

Από τους πρώτους που ξέσπασαν απέναντι στους κριτές του διαδικτύου ήταν και ο Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος υπήρξε επί 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου. Ο κ. Τσολάκης αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική διαδρομή και την τεράστια προσφορά του ερμηνευτή στο ελληνικό τραγούδι, υπερασπιζόμενος σθεναρά την αξία του.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Τσολάκης έθεσε μια σειρά από ρητορικά ερωτήματα προς τους επικριτές. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος; Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας, ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών; Τον Πάριο θα τον γράψει η ιστορία, εσάς;»

Το πλαίσιο των σχολίων

Η επίθεση κατά του Γιάννη Πάριου ξεκίνησε μετά από μια πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο. Τα σχόλια που ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίστηκαν ως πικρόχολα και βασίστηκαν σε αποσπάσματα βίντεο λίγων δευτερολέπτων.

Οι επικριτές, μέσα από διαδικτυακά «δικαστήρια», φάνηκε να αγνοούν την πολυετή και λαμπρή καριέρα του Γιάννη Πάριου στο ελληνικό τραγούδι, εστιάζοντας σε στιγμιότυπα και όχι στο σύνολο της προσφοράς του.

Με πληροφορίες από: Topontiki