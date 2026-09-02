Αριάνα Γκράντε: Συγκινημένη στο φινάλε της περιοδείας της «Eternal Sunshine Tour»

Με δάκρυα στα μάτια ολοκλήρωσε την επιτυχημένη περιοδεία της, Eternal Sunshine Tour, η Αριάνα Γκράντε, αποχαιρετώντας το κοινό της με μια ομιλία γεμάτη συγκίνηση. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για αυτή την εμπειρία, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις ομορφότερες της ζωής της. Η περιοδεία περιλάμβανε συνολικά 41 εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, καθώς και στο Μόντρεαλ και το Λονδίνο.

Το συγκινητικό αντίο της Αριάνα Γκράντε

Η Αριάνα Γκράντε, εμφανώς συγκινημένη, απευθύνθηκε στους χιλιάδες θαυμαστές της που την παρακολούθησαν στην τελευταία συναυλία της περιοδείας. «Αυτή ήταν μία από τις πιο όμορφες, εξαιρετικές εμπειρίες της ζωής μου και θέλω απλώς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου χωρίς να αρχίσω να κλαίω», δήλωσε η ίδια, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Η καλλιτέχνιδα ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους σε αυτό που περιέγραψε ως μια «εξαιρετική» εμπειρία.

Συνεχίζοντας την ομιλία της, η Γκράντε υπογράμμισε τη σημασία των θαυμαστών της στην καριέρα της και στην προσωπική της πορεία. «Αλλά πραγματικά, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό και θα κρατώ για πάντα αυτή την εμπειρία στην καρδιά μου. Έχω τους καλύτερους θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο και πάντα τους είχα», πρόσθεσε, εκφράζοντας την αμέριστη αγάπη της.

Οι δηλώσεις της τραγουδίστριας για τους θαυμαστές της

Η Αριάνα Γκράντε δεν παρέλειψε να αναφερθεί με λεπτομέρειες στην αλληλεπίδρασή της με το κοινό της καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας. «Και αγαπώ τα ρούχα σας, αγαπώ τα πρόσωπά σας, αγαπώ να σας βλέπω, αγαπώ να συνδέομαι μαζί σας με αυτόν τον τρόπο», είπε, τονίζοντας τη χαρά που της προσφέρει η άμεση επαφή με τους υποστηρικτές της.

Ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την προσπάθεια που κατέβαλαν για να κάνουν κάθε εμφάνιση ξεχωριστή. «Σας ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια που καταβάλατε για να κάνετε αυτή την εμπειρία τόσο ξεχωριστή. Όλα τα μηνύματά σας, οι στολές σας, τα ρούχα σας και το μακιγιάζ σας είναι τόσο όμορφα. Αγάπησα κάθε λεπτό αυτής της εμπειρίας μαζί σας και θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι εκφράζω το πόσο ευγνώμων είμαι. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ τόσο πολύ», κατέληξε η τραγουδίστρια, κλείνοντας την ομιλία της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης.

Το τέλος της περιοδείας και τα επόμενα βήματα

Η ολοκλήρωση της Eternal Sunshine Tour σηματοδοτεί μια νέα φάση για την Αριάνα Γκράντε, καθώς έρχεται μετά από μια σημαντική ανακοίνωση. Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας είχε δηλώσει στο People στις 2 Αυγούστου ότι η Γκράντε «θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια έκθεση μετά την ολοκλήρωση της Eternal Sunshine Tour». Αυτή η δήλωση προετοίμασε το κοινό για μια προσωρινή αποχή της καλλιτέχνιδας από τις δημόσιες εμφανίσεις.

Ο εκπρόσωπος της Γκράντε διευκρίνισε τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση, αναφέροντας την ανάγκη της τραγουδίστριας για ένα διάλειμμα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Αριάνα Γκράντε «ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να την κλείσει με τον καλύτερο τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που δικαιούται από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν δημόσια παρουσία, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική».

Δημόσια συζήτηση και κριτική

Η ανακοίνωση για την προσωρινή αποχή της Αριάνα Γκράντε από τη δημόσια έκθεση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία εντεινόταν η δημόσια συζήτηση γύρω από την υγεία και την εμφάνισή της. Οι σχετικές αναφορές και σχόλια είχαν αυξηθεί σημαντικά μετά την κυκλοφορία του μουσικού βίντεο για το τραγούδι «Petal» στις 31 Ιουλίου.

Η δημόσια κριτική, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «αδιάκοπη και συνεχής» από τον εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, φαίνεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Αριάνα Γκράντε να αποσυρθεί προσωρινά από το προσκήνιο. Η ανάγκη για προσωπική ηρεμία και ευεξία τέθηκε ως προτεραιότητα μετά από μια απαιτητική περίοδο τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του εκπροσώπου της.

Με πληροφορίες από: Topontiki