Η αδερφή του Μάθιου Πέρι μιλά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ηθοποιού

Ένα νέο ντοκιμαντέρ τριών μερών, με τίτλο «The One About Matthew Perry», πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Netflix στις 27 Οκτωβρίου. Η παραγωγή αυτή εστιάζει στη ζωή και την καριέρα του αγαπημένου σταρ από τη σειρά «Τα Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι. Κεντρικό ρόλο στην αφήγηση έχει η αδερφή του ηθοποιού, Μία Πέρι Μπόουικ, η οποία θα μοιραστεί σπάνιο υλικό από το οικογενειακό αρχείο.

Η πρεμιέρα και το περιεχόμενο

Το «The One About Matthew Perry» θα παρουσιάσει τη διαδρομή του Μάθιου Πέρι, από τα πρώτα του βήματα ως ανερχόμενο αστέρι της κωμωδίας μέχρι τον άνδρα που παρέμεινε αγαπητός στο κοινό ως ο «Φίλος» του. Η επίσημη σύνοψη της παραγωγής αναφέρει ότι θα αποκαλυφθούν νέες λεπτομέρειες για τους προσωπικούς του αγώνες, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά που άφησε πίσω του.

Η σειρά ντοκιμαντέρ, που αποτελείται από τρία μέρη, αναμένεται να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον ηθοποιό, πέρα από τη δημόσια εικόνα του. Η πρεμιέρα της έχει οριστεί για τις 27 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Netflix, όπως αναφέρει το Variety.

Η συμμετοχή της αδερφής του και οικογενειακό υλικό

Η Μία Πέρι Μπόουικ, αδερφή του Μάθιου Πέρι, είναι η κύρια αφηγήτρια του ντοκιμαντέρ. Η συμμετοχή της είναι καθοριστική, καθώς θα προσφέρει μια προσωπική ματιά στη ζωή του αδερφού της, χρησιμοποιώντας σπάνιο αρχειακό υλικό από την οικογένεια.

Σε ανακοίνωσή της, η Πέρι Μπόουικ δήλωσε ότι ο Μάθιου διαμόρφωσε το ποια είναι σήμερα, το πρόσωπο που προσπαθεί να γίνει και το έργο στο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή της. Τόνισε ότι ο ηθοποιός είχε μια υπέροχη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα, και πως ακόμα και στις πιο σκοτεινές του στιγμές, μπορούσε να κάνει τους άλλους να γελάσουν και να νιώσουν αγαπητοί. Εξέφρασε την ελπίδα η σειρά να προσφέρει σε όλους όσοι τον αγάπησαν, είτε προσωπικά είτε από μακριά, μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για το ποιος ήταν πραγματικά.

Η σκηνοθετική ματιά της Μέρι Ρόμπερτσον

Τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ υπογράφει η Μέρι Ρόμπερτσον, η οποία έχει επίσης ρόλο εκτελεστικής παραγωγού μέσω της Maxine Productions. Η Ρόμπερτσον είναι γνωστή κυρίως από τη σκηνοθεσία της σειράς ντοκιμαντέρ του 2024 «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» και την παραγωγή του «Framing Britney Spears».

Σε δήλωσή της, η Μέρι Ρόμπερτσον περιέγραψε τον Μάθιου Πέρι ως μία από τις κωμικές ιδιοφυΐες της εποχής. Ανέφερε ότι μέσω των αμέτρητων ταινιών, τηλεοπτικών και θεατρικών εμφανίσεών του, καθώς και της αξέχαστης ερμηνείας του ως Chandler Bing, έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να γελάσουν, να συνδεθούν και να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Η κληρονομιά και οι προσωπικοί αγώνες

Η σκηνοθέτις πρόσθεσε ότι ο Μάθιου Πέρι έδωσε πολλά περισσότερα στο κοινό, μιλώντας με θάρρος για τον εθισμό του. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το κοινό γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας του. Αυτός ήταν και ο λόγος για τη δημιουργία αυτής της σειράς: να επιτρέψει στους ανθρώπους που γνώριζαν και αγαπούσαν τον Μάθιου να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του.

Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν κάποιος από τους πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς «Τα Φιλαράκια» θα εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ, η πλατφόρμα του Netflix έχει ανακοινώσει ότι στο πρότζεκτ συμμετέχουν μερικοί από τους «καλύτερους φίλους και συνεργάτες του» ηθοποιού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr